Caen 6 miembros de banda roba casas que opera en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Coyoacán

Detenidos Ladrones de casa habitación detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a cuatro integrantes de una célula delictiva dedicada al robo a casa habitación en las zona Sur y Poniente de la Ciudad de México, vinculados a ocho crímenes ocurridos entre 2024 y 2025 en las alcaldías Miguel Hidalgo y Coyoacán.

Se trata de Ángel Gabriel Vieyra Calvo, Blanca Angélica Calvo Vargas, Rodolfo Vieyra Calvo, Leonel Aníbal Aguilón Ramírez, Cristian Dioney Canelo Sánchez y Aldo Esteban Díaz Díaz.

Dichos robos a casa habitación sucedieron entre abril de 2024 y enero de 2025 en la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán; Anzures e Irrigación, de la alcaldía Miguel Hidalgo; y Un Hogar para Nosotros, en Azcapotzalco.

Las investigaciones arrojaron que la zona de movilidad de este grupo criminal es el perímetro de la alcaldía Azcapotzalco, por ello, ubicaron cuatro inmuebles que eran utilizados además, para el almacenamiento de aparentes narcóticos.

El primer cateo se llevó a cabo en un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Santo Domingo, de la colonia La Preciosa, donde se aseguraron 500 dosis de clorhidrato de cocaína, dos identificaciones oficiales y cinco equipos telefónicos.

El segundo despliegue se realizó en un inmueble de la calle Tlahuicas, en la colonia El Jaguey, donde se aseguraron 240 dosis de clorhidrato de cocaína y dos equipos telefónicos.

La tercera intervención ocurrió en un departamento localizado en la calle Gustavo Garmendia, de la colonia Presidente Madero, donde fue asegurada un arma de fuego corta, un cargador, 50 cartuchos útiles, tres equipos telefónicos, una bolsa y 200 dosis de clorhidrato de cocaína.

El cuarto cateo sucedió en una propiedad que se ubica en la calle Manuel Salazar, de la colonia San Juan Tlihuaca, donde se aseguraron 190 dosis de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

Los detenidos de 31 y 29 años de edad, cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el primero de ellos cuenta con dos por Robo calificado y Delitos contra la salud en los años 2020 y 2024 respectivamente; y el segundo tiene con uno por Robo agravado en 2025.