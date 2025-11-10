El Operativo Violeta auxilia a más de 48 mil mujeres

Operativo Violeta

La Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), por medio de el Operativo Violeta, ha beneficiado a 48 mil 893 personas por medio de 140 acciones preventivas realizadas entre el 1 de enero al 5 de noviembre del 2025.

En coordinación con las policías municipales, con el objetivo de mejorar la seguridad de los espacios públicos y de prevenir el acoso y la violencia hacia las mujeres, se mantiene vigilancia en vialidades, paradero y unidades de transporte público.

De la misma manera, han tenido lugar patrullajes preventivos en avenidas y calles de colonias prioritarias, donde por igual, es Instituto de las Mujeres ofrece orientación sobre la denuncia de la violencia de género.

El operativo se ha desplegado dentro de 26 municipios del Estado de México, incluyendo los que tiene alerta y doble altera de género. En total se cubren 535 colonias, 842 parques y plazas y 450 paraderos y unidades del transporte público.

Durante la implementación, se ha brindado atención a 67 solicitudes de auxilio y 22 personas fueron detenidas por delitos de violencia familiar, lesiones, portación y tráfico de armas, delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.