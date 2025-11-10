Grupo Relámpagos capacita a paramédicos y personal médicos en evacuación aeromédica

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, a través del “Grupo Relámpagos”, dio un curso a los profesionistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México, para reforzar sus capacidades optativas y de rescate.

Con más de 28 años de experiencia promoviendo la profesionalización del personal de salud y rescate, el curso MISEA forma parte del Programa de Capacitación Continúa implementado por la Oficialía Mayor del Estado de México.

Durante la última jornada de capacitación, participaron 20 servidores (médicos y paramédicos), quienes mejoraron sus habilidades en operación y seguridad para el traslado aéreo de pacientes que se encuentren en condiciones críticas.

Gracias al curso, va a ser posible reducir los tiempos de respuesta, mejorar la coordinación interinstitucional en situaciones de emergencia y disminuir los riesgos.

Para finales del 2025, se busca haber impartido en diferentes instituciones, un total de 47 cursos MISEA, fortaleciendo así las técnicas y la preparación del personal médico, paramédico y de rescate, lo que beneficiará a la población mexicana que requiera atención en situaciones críticas.