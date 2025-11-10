Metrópoli

El curso que forma parte del programa de Metas de la Oficialía Mayor del Estado de México, se imparte continuamente con el objetivo de reforzar las habilidades de los rescatistas

Grupo Relámpagos capacita a paramédicos y personal médicos en evacuación aeromédica

Por Aura Mejía

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, a través del “Grupo Relámpagos”, dio un curso a los profesionistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México, para reforzar sus capacidades optativas y de rescate.

Con más de 28 años de experiencia promoviendo la profesionalización del personal de salud y rescate, el curso MISEA forma parte del Programa de Capacitación Continúa implementado por la Oficialía Mayor del Estado de México.

Durante la última jornada de capacitación, participaron 20 servidores (médicos y paramédicos), quienes mejoraron sus habilidades en operación y seguridad para el traslado aéreo de pacientes que se encuentren en condiciones críticas.

Gracias al curso, va a ser posible reducir los tiempos de respuesta, mejorar la coordinación interinstitucional en situaciones de emergencia y disminuir los riesgos.

Para finales del 2025, se busca haber impartido en diferentes instituciones, un total de 47 cursos MISEA, fortaleciendo así las técnicas y la preparación del personal médico, paramédico y de rescate, lo que beneficiará a la población mexicana que requiera atención en situaciones críticas.

