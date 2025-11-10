Instituto de la Juventud Ecatepec realizará Jornada de Salud para la detección del VIH

El Instituto de la Juventud de Ecatepec anunció la realización de una Jornada de Salud dedicada a la prevención y detección del VIH, que se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre, con el objetivo de promover el cuidado de la salud sexual entre los jóvenes y la población en general.

Durante esta jornada, las y los asistentes podrán acceder a pruebas rápidas de VIH completamente gratuitas, las cuales serán aplicadas por personal capacitado en un entorno seguro, confidencial y con acompañamiento especializado. Esta iniciativa busca fomentar una cultura de prevención, detección temprana y atención responsable frente al Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

Además de las pruebas, el evento contará con orientación médica e información sobre salud sexual y reproductva, dirigida especialmente a jóvenes para que conozcan las medidas de prevención y aprendan a tomar decisiones informdas sobre su bienestar. Los organizadores destacaron que estar informado es una forma de autocuidado y de protección tanto individual como colectiva.

El Instituto de la Juventud de Ecatepec, en coordinación con el gobierno municipal, impulsa este tipo de acciones con el propósito de concientizar sobre la importancia de realizarse pruebas de detección periódicamente, ya que conocer el estado de salud a tiempo permite iniciar tratamientos adecuados y evitar la transmisión del virus.

Para participar en esta jornada, las personas interesadas deberán realizar un pre-registro en línea a través del enlace proporcionado por el Instituto, con el fin de llevar un control y garantizar atención oportuna de todos los asistentes. El registro se puede completar fácilmente desde cualquier dispositivo móvil o computadora en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTiIXPr0ZuqBzyG_avpWI4eLL1XlQDMX-z5iLUXQcr6dwMAQ/viewform?fbclid=IwY2xjawN_OFtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE2ZDhlRVE3R1U3dXlNY29ic3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtpyCm7u8y4mHLmGPxOATxB_nWtt5aXtbDOh0TVeca-eOFXdHEBxOCTd0Oin_aem_9bmsFi5NjV8ISFC6yj9esA&pli=1

Los organizadores invitaron a toda la comunidad a no faltar a esta jornada, destacando que es una oportunidad gratuita y accesible para cuidar la salud, resolver dudas y recibir acompañamiento profesional. “Porque estar informado es cuidarte”, es el lema de la campaña que acompaña esta iniciativa, que busca romper mitos y promover una cultura de respeto y responsabilidad.

Ecatepec reafirma su compromiso con la salud pública y la atención a la juventud, fortaleciendo programas de prevención que impactan directamente en la calidad de vida de sus habitantes. La jornada también representa un espacio de apoyo, escucha y orientación donde cada participante puede acceder a información confiable y servicios médicos sin discriminación.

El Instituto de la Juventud Ecatepec reiteró la invitación para este 13 de noviembre, recordando que la detección oportuna salva vidas y que la prevención comienza con una decisión: cuidar de uno mismo y de los demás.