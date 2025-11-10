¿Quién era José Bricio López Rabadán? El hermano fallecido de Kenia López Rabadán

José Bricio López Rabadán Especial

La política mexicana vive hoy una mezcla de dolor y respeto tras el deceso de José Bricio López Rabadán, hermano de la diputada Kenia López Rabadán, quien se desempeñe como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Anoche ha partido a la casa del Padre, mi hermano José Bricio”, escribió la legisladora en sus redes sociales.

Un homenaje a mi hermano



Anoche ha partido a la casa del Padre mi hermano José Bricio y sirvan estas líneas para agradecerle. Él fue mi inspiración para dedicarme al servicio público. Era Economista, un gran estudiante. Ingresó a trabajar al gobierno federal en el siglo pasado,… pic.twitter.com/Jm1B51E80i — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) November 10, 2025

¿Quién era José Bricio López Rabadán?

José Bricio nació el 21 de julio de 1962, por lo que tenía 63 años al momento de su muerte. Era Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Comenzó su trayectoria en la administración pública federal en 1995, según su hermana, “sin palancas, sin padrino”, y construyó carrera bajo el principio de servidor público, no político.

Asimismo, ocupó cargos importantes como Director General Adjunto en la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam); Gerente de Auditoría Administrativa en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot).

También fue titular de Auditoría Interna del Fideicomiso Público ProMéxico (2010-2012) y Director de Evaluación Parlamentaria en el Senado de la República entre 2019 y 2024.

“De Él aprendí la superación, la importancia del honor, el amor por el trabajo público. Pepe fue un buen ser humano, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano y un buen servidor público”, escribió Kenia a manera de despedida.

¿De qué murió José Bricio López Rabadán?

De acuerdo con informes oficiales, José Bricio López Rabadán, padecía hipertensión y diabetes. Sin embargo, desde el miércoles pasado sufrió un aneurisma cerebral que terminó con su vida este domingo.

“Pepe fue un buen ser humano, un buen padre, un buen hijo, un buen hermano y un buen servidor público”, escribió. Su mensaje concluyó con una despedida personal: “Ve con Mamá y Rikis. Te amo y te voy a extrañar mucho, hermano”, escribió Kenia López en sus redes sociales.

Asimismo, desde la Cámara de Diputados y otros partidos políticos se enviaron mensajes de condolencias y reconocimiento a su trayectoria.