Colombianos y venezolanos robacasas: esto es lo que se sabe de los criminales extranjeros que operan en CDMX

Colombianos y venezolanos robacasas (@c4jimenez/x)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arrestó la noche de este miércoles a integrantes de una banda de robacasas que operaban en CDMX, Edomex y Nuevo León.

Estos delincuentes se encargan de cometer robos millonarios en estos estados. El jefe de la banda previamente detenido, fue liberado por la FGJ.

Robos en zonas de clase media y alta

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entre 2019 y 2025 se han detenido a 439 extranjeros por delitos graves en la ciudad. De ellos 181 son colombianos y 107 venezolanos.

Asimismo, reportes de las autoridsdes indican que las bandas criminales suelen operar en alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.