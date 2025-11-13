Con motivo del Buen Fin han comenzado las ofertas exclusivas en la tienda SUPERISSSTE Coapa

SUPERISSSTE

A razón de que la décimo quinta edición de El Buen Fin arrancó este jueves en la Tienda SUPERISSSTE Villa Coapa, el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, encabezó un recorrido en compañia de Dunia Ludlow Deloya, la directora de SUPERISSSTE, con el objetivo de asegurarse de que se esste cumpliendo con las promociones y las ofertas para las personas consumidoras.

Durante los últimos 15 años, dicha iniciativa ha sido clave para el fortalecimiento del mercado interno, la activación de la economía familiar y la promoción del consumo responsable.

Con el corte de un listón Escalante Ruiz, Ludlow Deloya, Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE); Salomón Rosas, director General de Competitividad y Competencia de la SE, y Manuel Quintana, director General de Almacenes Ánfora, dieron inicio al Buen Fin 2025.

“Quince años que nos recuerdan, de manera clara y contundente, que cuando México se une—consumidores, empresas y gobierno—el resultado es uno solo: confianza, desarrollo y bienestar para todos”, dijó Escalante Ruiz al destacar también que la inclusión en esta edición del lema “Hecho en México” refleja la calidad, creatividad de los emprendedores y la fuerza del trabajo nacional.

De igual manera hizó mención que, por indicaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, este Buen Fin se manejara con una visión que se encamina al desarrollo económico justo, llegando a todas las regiones y sin dejar a nadie atrás. Esa misma visión es la que guía el compromiso de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para garantizar que cada transacción sea llevada a cabo con total transparenciay con el cumplimiento absoluto de los derechos de las y los consumidores

El procurador también destacó que la participación de Tiendas SUPERISSSTE en el Buen Fin refleja que el consumo responsable no solo es necesario para impulsar la economía, sino que también es en una herramienta de bienestar social, de apoyo al pequeño comercio y de fomento al desarrollo local. “Es, sin duda, una muestra de cómo el trabajo conjunto puede mejorar la vida de muchas personas”, subrayó.

Por igual recordó que la Procuraduría, en coordinación con sus 38 Oficinas de Defensa del Consumidor opera desde este jueves y hasta el lunes 17, un grupo a lo largo de todo el territorio nacional con presencia en las 32 entidades federativas, el cual, tiene brigadas itinerantes de vigilancia en más de 337 centros comerciales, aeropuertos, plazas públicas y corredores urbanos.

De igual manera, más de mil 350 personas servidoras públicas se encuentran listas y dispuestas para atender cualquier duda, resolver quejas y brindar orientación a través del Teléfono del Consumidor.

“Desde las primeras horas, nuestros equipos ya están desplegados, instalando módulos, brindando asesorías y recorriendo establecimientos. Todos ellos, comprometidos con un único objetivo: proteger a las personas consumidoras y garantizar que estos días sean un espacio de confianza, de legalidad y de beneficio para todos y todas”, añadio el procurador.

Por otro lado, en la plataforma digital Quién es Quién en los Precios del Buen Fin: https://elbuenfin.profeco.gob.mx/, la población de manera sencilla y rápida puede comparar precios, verificar promociones y conocer la lista de las tiendas participantes.

La directora de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow comentó que la cadena de tiendas participa en esta campaña con el objetivo de contribuir en el Plan México. Y comentó cuentan con la participación de 24 proveedores y con descuentos de entre 5% y 50% de descuento en más de 900 productos.

Dunia Ludlow, también señaló que las y los consumidores pueden pagar en tres o seis meses sin intereses si se cuenta con alguna de las tarjetas participantes o si se completa una compara mínima. Los beneficios reflejados pueden ser tanto descuentos como meses sin intereses.

En el marco del 49 aniversario de la Tienda SUPERISSSTE Villa Coapa, por igual se inauguró el Bazar Navideño EMPRENDISSSTE, en donde 15 emprendedores mexicanos ofrecerán sus productos.

Desde el incio del Buen Fin 2025, hasta las 12:00 horas de este 13 de noviembre, el personal de la Procuraduría ha brindado 90 asesorías, dentro de las cuales 55 se centraron en los derechos de las y los consumidores, 24 a trámites (quejas, denuncias, contratos de adhesión, calibraciónes, entre otros) y 11 más de orientación para atención de otras autoridades.

Asimismo, durante ese tiempo se recibieron tres inconformidades por parte de consumidores en contra de Walmart a causa del incumplimiento de una promoción, el incumplimiento de una oferta y por no respetar el precio anunciado. Solo uno de estos conflictos ya ha sido conciliado. Hasta el momento, se han logrado recuperar $18,990.00 pesos a favor de las y los consumidores.

La Profeco sigue atenta para recibir quejas, denuncias o brindar asesoría a través de sus canales institucionales: el Teléfono del Consumidor, 55 55688722 y 800 4688722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.