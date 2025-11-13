Metrópoli

Congreso local aprueba incrementar penas por lesiones en razón de género

Por Jennifer Garlem
Congreso CDMX aprueba reformas de Clara Brugada

El Congreso capitalino aprobó incrementar las penas ante lesiones cometidas por razón de género, a mujeres o personas integrantes de la Comunidad LGBT+ debido a que en la CDMX persisten múltiples formas de violencia que lesionan gravemente los derechos humanos, la seguridad y la dignidad de las personas.

“Entre ellas destaca, como fenómeno interrelacionado, la violencia física ejercida contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y características sexuales no normativas”, precisa el dictamen.

De acuerdo con el documento, se reformará el artículo 131 y adicionará el artículo 131 bis del Código Penal para el Distrito Federal para incrementar en dos terceras partes las penas ante lesiones cometidas por razones de género o por prejuicio contra personas de la comunidad LGBT+, lo que representa una pena de más de 10 años de prisión.

Con esta propuesta se busca armonizar de manera integral el marco penal local con los estándares nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y seguridad ciudadana, para reconocer las lesiones cometidas por razones de género o prejuicio como forma agravada del delito.

La diputada Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, comentó que la reforma permite visibilizar las motivaciones discriminatorias y garantiza una respuesta penal diferenciada y proporcional al daño estructural, sin buscar un incremento punitivo indiscriminado, sino mediante una adecuación racional que permita proteger a la ciudadanía.

