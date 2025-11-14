Aseguran predio con mercancías y autos de procedencia ilegal en la Zona Oriente del Edomex

La Policía Estatal del Edomex aseguró predio en donde se localizaron unidades y mercancía de la que no se pudo establecer su legal procedencia.

En acciones del “Operativo Estrategia Zona Oriente” la Policía Estatal del Edomex aseguró predio en donde se localizaron unidades y mercancía de la que no se pudo establecer su legal procedencia.

Durante la realización de patrullajes preventivos, se recibió el alertamiento mediante aplicativo vía CAT de robo de un tracto camión de la marca Dina, color blanco, llevándose al chofer de nombre Ángel Díaz Martínez, mediante vía replay en el centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) se localizó y dio seguimiento al vehículo robado, teniendo como último contacto visual el momento en el que estaba ingresando a un costado de una bodega sobre carretera los Reyes- Texcoco, frente a la colonia INAMEX, en la comunidad de Cuautlalpan, en este municipio.

Al arribar al predio, ya no se encontró el camión de carga robado así como el chofer, visualizando una camioneta color beige de la marca Chrysler sub marca Voyager con placas de circulación NJM335B del estado de México, un vehículo de la marca freightliner color blanco con placas de circulación ER1874C, dos cajas secas siendo la primera color blanca y la segunda color rojo con cajas con botellas de agroquímicos, bultos de fórmula especializada para plantas y garrafones de color blanco, montacargas color verde y 1 aparato negro con 18 antenas (inhibidor).

Sin embargo, se encontraron a cuatro hombres traspaleando mercancía, quienes intentaron huir al ver la presencia policial pero lograron ser detenidos y fueron trasladados a las instalaciones de la fiscalía regional con sede Texcoco, para su puesta a disposición y resolver su situación jurídica.

Con esta detención se logró desmantelar una célula criminal dedicada al robo de transporte de carga, manteniendo las investigaciones que permitan el aseguramiento de más presuntos responsables.

Ante los hechos se aseguró el predio, así como a Alonzo “N” de 31 años, Miguel Ángel “N” de 22, Fernando “N” de 32 y José Manuel “N” de 20 años, todos con domicilio en el municipio de Valle de Chalco.

También se aseguró Una camioneta color beige de la marca Chrysler sub marca Voyager con placas de circulación NJM335B del estado de México, un vehículo de la marca freightliner color blanco con placas de circulación ER1874C, una caja seca color blanca y la segunda, color rojo mismas que en su interior contienen cajas con botellas de agroquímicos, bultos de fórmula especializada para plantas y garrafones de color blanco, un montacargas color verde, un aparato negro con 18 antenas (inhibidor); quedando todos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para su investigación.