Avance del Metro CDMX, hoy 14 de noviembre 2025: reporte vespertino

Durante la tarde de este jueves, el Sistema de Transporte Colectivo Metro registró diversas incidencias que ocasionaron retrasos y saturación en varias de sus líneas. Usuarios reportaron tiempos de espera prolongados, detenciones constantes y circulación lenta en distintos tramos de la red.

Impacto en la movilidad vespertina

De acuerdo con reportes ciudadanos y monitoreo de las autoridades del STC, las líneas A, B y 3 son las que presentan mayores afectaciones en este corte vespertino. En la Línea A, que conecta La Paz con Pantitlán, los usuarios informaron intervalos de hasta 10 minutos entre trenes, lo que generó acumulación significativa en andenes.

Por su parte, la Línea B experimentó demoras en el trayecto entre Ciudad Azteca y Buenavista, especialmente en sentido al Centro. En tanto, la Línea 3 registró detenciones intermitentes y marcha lenta rumbo a Indios Verdes, complicando la movilidad en una de las rutas más concurridas del sistema.

Adicionalmente, la estación Zócalo/Tenochtitlán, correspondiente a la Línea 2, continúa fuera de servicio hasta nuevo aviso, lo que ha obligado a cientos de usuarios a desplazarse hacia Pino Suárez, Allende o Bellas Artes como alternativas de acceso al Centro Histórico.

Las autoridades sugieren considerar rutas alternas cuando sea posible y prever tiempos adicionales para los traslados. También recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales del STC a través de sus canales digitales, donde se actualiza continuamente el estado de la red.