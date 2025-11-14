Caos en la México-Cuernavaca: miembros de la CNTE bloquean la caseta este viernes 14 de noviembre

Autopista México-Cuernavaca Un contingente manifestante de la CNTE toma la caseta Tlalpan. (Especial)

El paro nacional de 48 horas de La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa este viernes 14 de noviembre de 2025.

Los manifestantes mantienen el plantón instalado en la Cámara de Diputados, no obstante, un contingente de maestros abordaron cuatro camiones con destino a la autopista México-Cuernavaca.

¿Qué sucede en la México-Cuernavaca?

Una nueva jornada de movilizaciones de la CNTE se esperan este viernes 14 de noviembre como parte de su protesta por la anulación de la Ley ISSSTE 2007 y la reforma educativa.

El día de hoy, los maestros contemplan la liberación de casetas en distintos puntos carreteros, comenzando con la caseta Tlalpan, ubicada en la Ciudad de México y única en el tramo de la Autopista México-Cuernavaca.

Tienen por objetivo levantar las plumas de acceso de la caseta para permitir el libre paso de los vehículos, mientras que el resto de los integrantes de la protesta continúan resguardando el campamento en la Cámara de Diputados.

No obstante, debido a la movilización, la autopista ya presenta carga vehicular considerable en su dirección a Cuernavaca.

¿Congreso de la Unión continúa cerrada?

El plantón fuera de la Cámara de Diputados por integrantes de la CNTE se mantiene este viernes 14 de noviembre, por lo tanto, las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro continúan cerradas.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación en el bloque derecho de Congreso de la Unión, Sidar y Rovirosa y Emiliano Zapata, por manifestantes en inmediaciones de la Cámara de Diputados. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/gCrkPWOetX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 14, 2025

El bloque derecho de Congreso de la Unión, Sidar y Rovirosa, y Emiliano Zapata está bloqueado a la circulación.

Las alternativas viales son las siguientes: