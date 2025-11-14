Inicia Jornada de Servicios Públicos en Tlalnepantla

Inicia Jornada de Servicios Públicos en San Pedro Barrientos encabezada por el alcalde Raciel Pérez Cruz

El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, dio el banderazo de arranque a una nueva Jornada de Servicios Públicos en el Pueblo San Pedro Barrientos, como parte de las acciones permanentes para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de esta comunidad. Con esta jornada, el gobierno municipal busca acercar servicios esenciales y atender diversas necesidades que durante años habían sido solicitadas por los vecinos.

Desde las primeras horas del día, cuadrillas de diferentes áreas comenzaron a instalarse en puntos estratégicos del pueblo para ofrecer una variedad de servicios gratuitos. Entre ellos destacan la desparasitación de mascotas, así como campañas de esterilización y vacunación canina. Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno municipal para promover el bienestar animal y evitar la proliferación de perros y gatos en situación de calle, lo que también contribuye a la salud pública.

Además, las brigadas de Servicios Públicos iniciaron labores de poda y desmalezado en áreas verdes, parques y camellones de San Pedro Barrientos. Estas tareas son fundamentales para mantener los espacios limpios y seguros, ya que permiten una mejor visibilidad, reducen riesgos para peatones y dan una mejor imagen urbana a la comunidad.

Otra de las intervenciones importantes fue la revisión y mantenimiento de luminarias. Personal especializado llevó a cabo la reparación y sustitución de lámparas averiadas, con el objetivo de mejorar la iluminación en calles y avenidas principales. Vecinos comentaron que una buena iluminación ayuda a prevenir incidentes y aumenta la percepción de seguridad durante las noches.

Asimismo, se realizaron trabajos en la red hidráulica para mejorar la distribución del agua potable. Este tipo de mantenimiento es clave para evitar fugas, asegurar un mejor flujo del servicio y garantizar que las familias cuenten con el suministro necesario en sus hogares.

Durante el arranque de la jornada, el alcalde Raciel Pérez Cruz destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer los servicios básicos en todo el municipio. Señaló que su administración continuará llevando estas brigadas a más colonias y pueblos, con el propósito de atender de manera directa las necesidades ciudadanas y escuchar a la comunidad.

Los habitantes de San Pedro Barrientos expresaron su agradecimiento por la presencia de las brigadas y la respuesta del gobierno municipal, ya que consideran que este tipo de actividades generan mejoras inmediatas en su entorno.

Con esta nueva Jornada de Servicios Públicos, el gobierno municipal reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar de la población y seguir impulsando acciones que contribuyan a una mejor calidad de vida en #NuestraCiudas