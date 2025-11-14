Inicia rehabilitación de la avenida San Fernando con el programa La COMUNA en Ciudad Naucalpan

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, comenzó una nueva etapa del programa La COMUNA, ahora en la avenida San Fernando, ubicada en la colonia Lomas de los Remedios. Esta intervención forma parte de las acciones que la administración municipal impulsa para mejorar los espacios públicos con la participación directa de la ciudadanía, fortaleciendo así el trabajo conjunto entre vecinos y gobierno.

De acuerdo con autoridades municipales, los trabajos están a cargo de la Dirección de Obras Públicas, que desde temprano inició actividades como la conformación de terracería, el trazo y la nivelación del terreno. Estos pasos son indispensables para preparar la zona antes de realizar el colado de las losas de pavimento. Según el proyecto, el pavimento tendrá un espesor aproximado de 15 centímetros y contará con malla electrosoldada de alta resistencia, lo que permitirá que la vialidad tenga mayor durabilidad y soporte el paso constante de vehículos.

La obra contempla intervenir un total de 100 metros lineales de la avenida San Fernando. Aunque el tramo puede parecer reducido, vecinos señalan que representa una mejora importante, ya que esta vialidad es utilizada diariamente por habitantes de Lomas de los Remedios para trasladarse a escuelas, trabajos, comercios y unidades de transporte público.

Una característica fundamental del programa La COMUNA es la participación comunitaria. En esta ocasión, las y los habitantes de la colonia se sumarán con mano de obra comunitaria, reforzando el sentido de colectividad y colaboración que ha promovido el gobierno municipal durante los últimos meses. Con esta dinámica, no solo se avanza en infraestructura, sino que también se fortalece el tejido social y el sentido de pertenencia entre los propios vecinos.

El alcalde Isaac Montoya destacó que La COMUNA busca reconstruir Ciudad Naucalpan desde lo local, sumando la fuerza y el compromiso de la gente que habita cada colonia. Señaló que este modelo de trabajo ha permitido recuperar diversos espacios que durante años permanecieron abandonados, demostrando que la cooperación entre ciudadanía y autoridades puede generar resultados visibles en poco tiempo.

Vecinos de la zona expresaron su agradecimiento y entusiasmo por el inicio de esta obra, ya que consideran que por fin se atiende una necesidad que llevaba tiempo pendiente. Además, mencionaron que la rehabilitación de la avenida San Fernando mejorará la seguridad vial y facilitará la movilidad en la zona, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Con la puesta en marcha de esta intervención, el Gobierno de Ciudad Naucalpan reafirma su compromiso con la mejora de las colonias y con el impulso de proyectos que involucren a la comunidad, buscando que cada acción contribuya a transformar el municipio desde abajo y con la participación de todos