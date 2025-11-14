Instalan jurado para la entrega de la presea “Sor Juana Inés de la Cruz” en el Edomex

La presea busca reconocer a mexiquenses que han contribuido al enriquecimiento del acervo artístico y cultural de la entidad o del país.

El Gobierno del Estado de México instaló formalmente el Jurado Calificador que evaluará las candidaturas a la Presea de Arte y Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz” 2025, para reconocer a mexiquenses que han contribuido al enriquecimiento del acervo artístico y cultural de la entidad o del país.

Para quienes quieran ser partícipes del concurso, se informó que el permanecerá abierto hasta el 6 de enero de 2026, donde podrán participar artistas, gestores, creadoras, creadores, colectivos y agrupaciones que, mediante su trabajo, generan un impacto positivo en sus comunidades y contribuyen al desarrollo cultural del Estado de México.

El Comité Dictaminador de la Presea quedó formalmente instalado el 10 de noviembre y está encabezado por Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo; Zulema Sánchez Lugo, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca; Serafín Aguilera Valencia, Subsecretario de Educación Básica; Diana Ena Rodríguez Pulido, Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes.

Así como Rodrigo Macías González, Director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México; Sérpico Vladimir Francisco José Contla Ortega, Secretario Ejecutivo del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, y Agustín Herrera Pérez, Director General del Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México.