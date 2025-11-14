Naucalpan reporta reducción de más del 50% en robo de vehículos

Naucalpan ha registrado cifras a la baja en varios delitos durante el periodo de enero a septiembre.

Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región 15, celebrada en Naucalpan, el alcalde Isaac Montoya Márquez reconoció la participación activa de todos los integrantes de este órgano de gobierno. El presidente municipal, quien funge como presidente del Consejo, destacó el compromiso social mostrado durante el año en la construcción de municipios más seguros y en paz.

Montoya Márquez enfatizó la importancia del trabajo conjunto y la coordinación en las zonas limítrofes. “Seguiremos trabajando juntos con responsabilidad para fortalecer la confianza de la ciudadanía”, afirmó el edil durante la reunión realizada en el patio central del Palacio Municipal.

De acuerdo con información del Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública estatal, Naucalpan ha registrado cifras a la baja en varios delitos durante el periodo de enero a septiembre. Entre los ilícitos que mostraron reducción se encuentran el robo de vehículos, robo a negocios, violencia familiar, lesiones dolosas y fraude.

Representantes de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte informaron que, gracias a operativos especiales realizados en coordinación con el Mando Único y los tres órdenes de gobierno, el municipio ha logrado disminuir aproximadamente un 55% en el robo de vehículos.

Las autoridades explicaron que la posición geográfica de Naucalpan influye en las estadísticas delictivas, ya que el municipio es un paso obligado para transitar entre diferentes regiones. Este mismo fenómeno contribuye al robo de vehículos que circulan desde diversas entidades hacia la Ciudad de México o desde la capital hacia otras regiones.

El alcalde Montoya Márquez reiteró el compromiso de continuar con la coordinación intermunicipal para mantener estos logros. La sesión permitió evaluar los avances en materia de seguridad y establecer nuevas estrategias para fortalecer la protección ciudadana en toda la región.