PAN lamenta intolerancia del Gobierno ante Marcha de la Generación Z

Convocatoria a marcha de la Generación Z Foto: Instagram @somosgeneracionmx

El diputado local del PAN, Raúl Torres, lamentó la intolerancia del Gobierno federal en el marco de la “Marcha de la Generación Z”, la cual tiene un propósito: buscar justicia y un alto a la violencia en México.

Torres destacó que los movimientos juveniles del mundo no están pensando en atacar a México, sino en cómo proponer y mejorar su propia calidad de vida en el extranjero.

Además destacó que los jóvenes y políticos de derecha en el mundo tienen cuestiones más importantes que atender, como lo es la generación de empleos y fomentar la inversión.

“Nosotros estamos pensando en cómo le vaya bien a nuestras familias, que le vaya bien a México y tengamos remesas saludables en todos los aspectos del año”.

Añadió que el Gobierno federal tiene que asumir su papel de brindar seguridad, proteger a las familias y darle presupuesto a las políticas de atención integral a mexicanos en el extranjero.

El panista precisó que México tiene muchas oportunidades de salir adelante y superar la crisis de violencia.

“En un lugar donde hay mucha delincuencia, pactos con el crimen organizado y gobiernos coludidos con mafias, es importante avanzar en estrategias de seguridad claras”.

Aseguró que la marcha de la Generación Z debe ser un momento de reflexión del Gobierno, “son muchas las manifestaciones para pedir alto a la violencia, sin marchas y gritos de auxilio de la comunidad tanto de México como internacional por atención”.

Torres Guerrero pidió a Sheinbaum no cometer un error al criminalizar a jóvenes y mucho menos, a quienes tienen demandas justas y legítimas, “son personas cansadas de la violencia que genera Morena”.