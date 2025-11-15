Lanzan el Primer Concurso Nacional “Líderes Cívicas” para impulsar la participación de mujeres jóvenes en todo el país

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la convocatoria del Primer Concurso Nacional “Líderes Cívicas 2025”, una iniciativa dirigida especialmente a mujeres jóvenes interesadas en participar activamente en la vida pública, promover la democracia y fortalecer la participación ciudadana en México. Con este concurso, el organismo electoral busca reconocer, acompañar y motivar a nuevas voces femeninas que estén liderando proyectos y acciones en favor de sus comunidades.

De acuerdo con el INE, el objetivo del concurso es identificar a mujeres que, desde diferentes rincones del país, han demostrado liderazgo, creatividad e interés por resolver problemáticas sociales, promover derechos humanos o impulsar la participación ciudadana en espacios comunitarios. La institución destacó que este proyecto forma parte de los esfuerzos por construir una ciudadanía más informada, activa e incluyente, además de fortalecer la representación de las mujeres jóvenes en asuntos públicos.

La convocatoria está abierta para mujeres de distintas edades juveniles, quienes podrán participar de manera individual presentando un proyecto, iniciativa o acción con impacto social. El concurso también busca fomentar espacios seguros de expresión, así como impulsar que más mujeres se involucren en procesos de toma de decisiones, actividades comunitarias, temas cívicos, educación ciudadana, igualdad y otros ámbitos que contribuyan a una sociedad más democrática.

El INE detalló que las participantes deberán registrar su propuesta mediante el portal oficial del concurso, disponible en ine.mx/lideres-civicas-2025, donde se pueden consultar los requisitos, lineamientos y fechas importantes del proceso. Entre los elementos que deben presentarse se encuentran una descripción clara del proyecto, el impacto logrado o esperado, los objetivos, la población beneficiada y las motivaciones personales que llevaron a cada concursante a involucrarse en la iniciativa.

Las propuestas serán evaluadas por un comité especializado que tomará en cuenta aspectos como originalidad, relevancia social, alcance, beneficio comunitario y la capacidad de liderazgo demostrada por cada participante. Las mujeres seleccionadas como ganadoras recibirán un reconocimiento nacional, así como la oportunidad de formar parte de actividades de capacitación y acompañamiento con el INE, orientadas a fortalecer sus habilidades de organización, comunicación, liderazgo y participación social.

Funcionarios del instituto señalaron que este primer concurso representa un paso importante para impulsar la construcción de una ciudadanía más equitativa y participativa. Destacaron que muchas mujeres jóvenes están realizando proyectos de alto impacto en temas como el medio ambiente, los derechos de las mujeres, inclusión, diversidad, acceso a la educación, seguridad comunitaria y otras causas sociales, por lo que consideran fundamental brindarles un espacio para visibilizar su trabajo.

También hicieron un llamado a instituciones educativas, organizaciones civiles y colectivos juveniles para ayudar a difundir la convocatoria, animando a más mujeres a participar y compartir sus iniciativas. El INE subrayó que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía se involucra y cuando las mujeres acceden a más oportunidades de liderazgo y toma de decisiones dentro de la vida pública.

El Primer Concurso Nacional “Líderes Cívicas 2025” busca inspirar a nuevas generaciones, reconocer talentos emergentes y promover una cultura cívica más activa, inclusiva y comprometida con el futuro del país. Con esta iniciativa, el INE reafirma su compromiso con el desarrollo de liderazgos femeninos y con la construcción de una sociedad donde todas las voces tengan un espacio para participar y ser escuchadas.