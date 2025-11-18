133 escuelas en Morelos, Villa del Carbón y Nicolás Romero reciben mobiliario para mejorar las condiciones de aprendizaje

El Gobierno de Delfina Gómez ha entregado a 133 escuelas de los municipios de Morelos, Villa del Carbón y Nicolás Romero, obras y mobiliario con lo que se verán beneficiados más de 21 mil 700 estudiantes de educación básica.

Encabezada por el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Miguel Ángel Hernández Espejel, la gira “SECTI en tu comunidad” dio inicio en Morelos. Ahí se hizo entrega de mobiliario escolar para 22 planteles (10 preescolares, seis primarias y seis secundarias). Además de mil 212 bienes y materiales, lo que representa una inversión de 2.3 millones de pesos y ayuda para 2 mil 950 estudiantes.

La segunda parada de la gira se dio en el municipio de Villa del Carbón y con una inversión de 6.6 millones de pesos, Hernández Espeje entregó mobiliario a 60 escuelas, al igual que infraestructura educativa para el Jardín de Niños “Bertha Von Glumer” y la Primaria “Justo Sierra”; dichas obras suman más de 3.6 millones de pesos. En total el número de alumnas y alumnos que se beneficiaran en este municipio serán: 5 mil 542 alumnas y alumnos.

Como conclusión de la gira “SECTI en tu comunidad”, el apoyo llegó a Nicolás Romero, en donde se canalizaron más de 33 millones de pesos con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa de 51 escuelas mediante la entrega de mobiliario escolar, en favor de 13 mil 241 estudiantes.

Por su parte en la Secundaria Oficial No. 1104 “Carlos Monsiváis”, como parte de estas acciones, también se construyeron dos edificios nuevos con aulas, laboratorio, área administrativa y talleres y se rehabilitaron tres edificios para mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad del plantel.