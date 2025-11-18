“A ver si una pechuguita de pollo resucita al PRI...”

Pechuguita de pollo, en combo con arroz y hamburguesas, 220 pesos, un precio excelente aun comparado con el mercado sobre ruedas más baras. Otro tanto se puede decir del combo o Maxipaquete priista con bistec, “espinazo carnudo” y filetitos de tilapia que también están disponibles.

Todo merced a la acción de la ex legisladora priista Maxta González, quien ha lanzado en las alcaldías centrales de la ciudad de México su MatxaMercado, un sistema de compra por washap con los precios bajos referidos.

La campaña de promoción incluye volantes (ver fotos) y pegites en las paredes de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde tiene presencia electoral, y en la Benito Juárez.

Maxta

La venta de productos básicos a precios domping es una vieja tradición de los morenistas (antes en el PRD) que llegó al extremo de que integrantes de la Asamblea Legislativa del DF, incluyendo al hoy director del ISSSTE Martí Batres, hace un par de décadas repartieron Leche Betty, un producto que, corroboró Profeco, ni era leche y tenía rastros de heces fecales.

La evolución de estas estrategias derivó en que los legisladores morenistas del Congreso de la CDMX suelen hacer distribución de alimentos a precios de dumping comercial, es cdecir, muy por debajo del valor comercial, ya sea enviando camionetas a las colonias populares o manteniendo puestos semifijos.

Ahora, la tricolor Matxa ha decidio emprender una cruzada similar en la que incluye paquetes “basicos” con pollo y carnemolida o bien “Premium” con el referido espinazo carnudo.

Esta acción se realiza a lo largo de la semana en lo que toca al levantamiento de pedidos y la entrega de productos se hace a domicilio los martes.

Toda la transacción es vía wasap.