Actualización del Reglamento de Tránsito

Con la entrada en vigor de la Reforma al Reglamento de Tránsito en el Estado de México y como medida para salvar vidas, las personas frente a los volantes que se encuentren bajo los efectos del alcohol, con distractores y sin póliza de seguros serán infraccionadas.

Las nuevas medidas que buscan reducir los accidentes de vialidad dictan las siguientes reglas para las y los conductores:

.Quien conduzca con más de 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre, más de 0.4 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, bajo la influencia de enervantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será sancionado con arresto inconmutables de entre 12 a 36 horas.

En caso de que la persona conductora cometa este nuevo acto delictivo después de una primera condena, a la consecuencia ya mencionada, se le impondrá otra medida de seguridad; deberá inscribirse en programas de rehabilitación que tratan a personas que tienen un consumo problemático de alcohol.

Principales responsabilidades de los conductores con respecto a las pantallas y sistemas de entretenimiento

. Únicamente se permite el uso de la tecnología de manos libres y dispositivos de apoyo como mapas y navegadores GPS. Cualquier otro objeto que represente un distractor para manejar seguramente queda prohibido.

. El uso del teléfono celular o de cualquier dispositivo de comunicación será sancionado mientras el vehículo se encuentre en movimiento.

.⁠No se permite utilizar ni instalar televisores o pantallas de proyección de video en la parte delantera del vehículo, con el objetivo de evitar que el conductor desvíe su atención del camino.

Seguro de responsabilidad civil

Contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente, es obligatorio para circular en la vía pública. Dicha medida sirve para garantizarles atención a los conductores y pasajeros atención en caso de incidentes.

Por último, es importante recodar que estas medidas no buscan castigar, sino prevenir tragedias, proteger a las familias de México y fortalecer una movilidad segura.