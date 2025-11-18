BJ, entre las 10 alcaldías con mejor servicio urbano de México; alcalde solicita 15.5% más de presupuesto

Alcalde de BJ, solicita un incremento del 15.5% para presupuesto 2026

Luis Mendoza, el alcalde en Benito Juárez, pidió un incremento del 15.5 por ciento, cerca de 628 millones más, respecto a lo otorgado para el ejercicio del 2025, cuando se le asignaron 2 mil 792 millones de pesos.

Al tiempo que celebró los resultados en seguridad, el alcalde aseguró que el aumento será para ejes prioritarios como seguridad, servicios urbanos, Protección Civil, desarrollo social, entre otros.

Luis Mendoza destacó que la inversión en seguridad se refleja en cifras y en las colonias de la demarcación; ya que de acuerdo con la ENSU del Inegi, Benito Juárez es la alcaldía más segura de la capital. Además, celebró que la demarcación está entre los 10 municipios con mejor servicio urbano del país (según datos de otra encuesta del Inegi).

“Nuestro proyecto está funcionando, estamos dado resultados que han visto las y los vecinos y debemos mantenerlos”, aseguró.

Ante medios de comunicación comentó que, a un año de gestión, se siente contento, “las cosas se van dando bien, hay hechos, la alcaldía tiene orden, seguridad, acercamiento vecinal y mejores servicios públicos”.

Luis Mendoza comentó que los resultados de las distintas encuestas del Inegi son un indicativo de que en Benito Juárez “lo que se hace, se ve reflejado en el día a día de los habitantes”.

Durante el encuentro con los legisladores, el alcalde señaló que el mantener y mejorar las condiciones de seguridad, va de la mano con generar bienestar en las familias, y a su vez, permitirá tener una mejor infraestructura social, que haga de Benito Juárez una alcaldía modelo, con la capacidad de atender temas prioritarios.

El alcalde manifestó que una de sus prioridades es la puesta en marcha de un crematorio para animales de compañía, que sería operado por el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC), por lo que pidió el apoyo de los diputados para autorizar un incremento presupuestal que permita su construcción.

“Esto es en beneficio de los ciudadanos, esta parte de trabajar con todos los órdenes de gobierno, nos ayuda a eficientar. En verdad un gran logro en el que se representan muchas cuestiones desde mayor seguridad, mejor calidad de vida, economía, turismo, con cohesión social”, externó el alcalde.