Texcoco declara cero tolerancia a “chelerías” que vendan alcohol fuera de reglamento; 12 clausuradas

Con el objetivo de evitar que predominen establecimeintos irregulares que se ap`rovechan de la venta de alcohol sin respetar el reglamento municipal, autoridades de Texcoco realizaron recorridos como parte del “Operativo Estrategia Oriente”, en coordinación con autoridades del Estado de México, con las que se logró la clausura de 12 establecimientos o “chelerías” y otras 12 recibieron recomendaciones, por no respetar las normas dictadas para la venta de bebidas alcohólicas.Los operativos se realizaron en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Guardia Nacional (GN), la Dirección de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, la Dirección de Desarrollo Económico, para verificar de operación de “cheleria” y puntos que ocasionan violencia a causa de la venta de alcohol.

Roberto Hernández Romero, Director de Seguridad Pública y Movilidad dio a conocer que como resultado del operativo, que tiene como objetivo la protección de la vida, la propiedad, el bienestar de los ciudadanos, cuidar del orden público y la prevención del aumento del número de delitos en cuanto al robo de vehículos y motocicletas, se estableció un dispositivo de seguridad y vigilancia, al igual que la clausura de negocios irregulares en venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Texcoco.

A lo largo de la primera jornada del operativo realizada el 14 de noviembre, se realizo la revisión en los siguientes establecimientos:

•⁠ ⁠La Taberna de George

•⁠ ⁠Depósito de refresco, cerveza y Desechable “PANCA”

•⁠ ⁠Tienda de abarrotes “tres hermanos”

•⁠ ⁠Sin nombre

•⁠ ⁠Bar Terraza snacks & billar

•⁠ ⁠Blue Mágico Wings Drinks

•⁠ ⁠Super Mass

•⁠ ⁠El Tejadito

•⁠ ⁠La Galaxia

•⁠ ⁠Auto Lata

De los cuales ocho establecimientos que no cumplieron la normatividad establecida para su operación.

A continuación, siguió con revisión de la operación de establecimientos como:

•⁠ ⁠Miscelánea San Antonio

•⁠ ⁠La Chalina

•⁠ ⁠Tienda de abarrotes

•⁠ ⁠Super mass

•⁠ ⁠Real abarrotes

•⁠ ⁠La malondra

Los resultados del segundo día fueron cuatro clausuras temporales de establecimientos que se encontraban operando fuera de la normatividad.

Durante el operativo del 16 de noviembre del 2025, se realizó la revisión de otros ocho establecimientos comerciales:

•⁠ ⁠El Tenampa

•⁠ ⁠Sin razón social

•⁠ ⁠Magic drinks

•⁠ ⁠Sin razón social

•⁠ ⁠Sin razón social

•⁠ ⁠Tuki tuki

•⁠ ⁠La galaxia

•⁠ ⁠El tejadito

En esta ocasión los establecimientos comerciales demostraron que operan dentro de la normatividad, por lo que solo se les hicieron algunas recomendaciones.

Los operativos de verificación de operación de “cheleria” y puntos generadores de violencia por venta de alcohol, continuaran de manera permanente dentro del Operativo Estrategía Oriente, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, SSEM, GN, PCGIRByAMP y la Dirección de Desarrollo Económico.