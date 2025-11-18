Pensión Hombres Bienestar: fechas de registro CDMX Pronto se abrirá el registro para la Pensión Hombres Bienestar 2026; conoce cuáles son los requisitos para acceder a este programa FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha anunciado que para el 2026 se espera que más de 200 mil hombres puedan ser beneficiados por la Pensión Hombres Bienestar.

El pasado viernes 14 de noviembre, Clara Brugada acudió a la entrega de 8 mil apoyos del programa Hombres Bienestar, en donde destacó que durante el 2025 se benefició a 92 mil hombres, rompiendo la meta establecida.

El objetivo de la pensión es otorgar un apoyo económico de manera bimestral de $3,000 pesos mexicanos a los hombres de 60 a 64 años de la Ciudad de México.

“Aquí en la Ciudad de México consideramos que nadie debe quedar fuera de los apoyos económicos y por eso les llegó la hora de recibir apoyo a los hombres de 60 a 64 años de edad, que con mucho gusto lo estamos incorporando a esta pensión universal y cuando decimos universal nos referimos a que todos tienen derecho. No hay exclusión”

Aunando a lo anterior, mencionó que por esta razón para el 2026 la nueva meta será que 200 mil hombres sean beneficiarios de la Pensión Hombres Bienestar, agregando lo siguiente:

“Estamos superando la meta de lo que teníamos programado para este programa este año; y quiero informarles que el próximo año otros 100 mil hombres se incorporarán al programa de Hombres Bienestar; con ello estaremos garantizando que cerca de 200 mil hombres reciban su pensión”.

¿Cuándo es el registro para la Pensión Hombres Bienestar 2026?

Pese al anuncio de incorporar a 100 mil hombres de 60 a 64 años a la Pensión Hombres Bienestar para el año entrante 2026, Clara Brugada no especificó sobre alguna fecha próxima para el inicio del registro del siguiente año.

No obstante, te podrás enterar sobre cualquier próximo anuncio en las redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. Mientras tanto, te compartimos cuáles son los requisitos para acceder al programa y los tengas preparados para el próximo registro.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Pensión Hombres Bienestar?

Conoce cuáles son los requisitos para que puedas ser beneficiario de la Pensión Hombres Bienestar este 2026:

Ser residente de la Ciudad de México.

Identificación con fotografía (INE, credencial del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir).

Comprobante de domicilio vigente.

Acta de nacimiento (en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial).

Clave Única del Registro de Población (CURP)

Llenar la solicitud de ingreso al programa.

Ahora ya estás preparado con lo necesario para poder registrarte y acceder a los $3,000 mil pesos bimestrales de la Pensión Hombres Bienestar.