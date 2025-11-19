Detienen a Luis “N”, el feminicida de la túnica negra; lo acusan de matar a Amanda en CDMX

El presunto feminicida de Amanda Castro Rossab, identificado como Luis “N” FOTO VÍA: X @siete_letras

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Luis “N”, presunto responsable del feminicidio de Amanda Castro Rossab. Las autoridades detallaron que su captura fue posible gracias al análisis de imágenes obtenidas por cámaras de videovigilancia, que permitieron seguir su rastro y confirmar su identidad.

Según la reconstrucción de los hechos, Amanda se encontraba paseando a su mascota cuando fue vista caminando hacia una jardinera en compañía del agresor, quien vestía una túnica negra. Las grabaciones de la zona fueron clave para determinar que Luis “N” era el autor del ataque.

Avanza el proceso judicial tras cumplir la orden de aprehensión

Con los elementos recabados durante la investigación, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un juez. Elementos de la Policía de Investigación (PDI) lograron ubicar y detener al sospechoso, quien fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Ahí quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá definir su situación legal. La Fiscalía reiteró su compromiso con la atención a víctimas y con la aplicación de una perspectiva de género durante todo el proceso, haciendo énfasis en el respeto a los derechos humanos.

Señalan posibles motivaciones del crimen

Aunque aún no se ha establecido un móvil claro, la fiscalía indicó que Luis “N” mostraba afinidad con supuestos rituales vinculados a grupos “incel” y prácticas de tipo satánico. Estas líneas de investigación reforzaron las sospechas sobre su participación en el feminicidio.

De acuerdo con los reportes, el ataque podría estar relacionado con una obsesión del agresor, quien habría involucrado a la víctima en sus rituales extremistas antes de cometer el crimen.