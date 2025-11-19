Iztacalco firma convenio con Coparmex CDMX para impulsar el desarrollo económico

La alcaldía Iztacalco y la Coparmex Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración con el propósito de fortalecer la vinculación con el sector empresarial, impulsar la inversión y promover la creación de empleo en la demarcación.

El acuerdo fue encabezado por la alcaldesa Lourdes Paz Reyes y representantes del organismo empresarial, entre ellos el presidente de Coparmex CDMX, Adalberto Ortíz Ávalos, y la vicepresidenta de Asociaciones y Vinculaciones, Angélica Brito Miranda. La funcionaria agradeció el respaldo de la cámara y afirmó que el convenio será una herramienta operativa para mejorar la coordinación entre la alcaldía y el sector privado.

Lourdes Paz dijo que la posición estratégica de Iztacalco y la concentración de recintos de gran actividad económica y turística, como el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Palacio de los Deportes, el Foro GNP Seguros, la Sala de Armas y la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. No obstante, señaló que persiste un rezago en infraestructura hotelera, restaurantera y comercial, lo que limita el aprovechamiento del flujo de visitantes.

La alcaldesa informó que el gobierno local trabaja con la Secretaría de Desarrollo Económico en proyectos de desarrollo urbano y económico en zonas como Viaducto y Coruña, con el fin de atraer inversiones y generar nuevas oportunidades. También reiteró su compromiso con la transparencia y el combate a prácticas irregulares mediante el programa Corrupcero, enfocado en eliminar actos de corrupción en trámites y servicios.

Asimismo, aseguró que la administración está dispuesta a facilitar y regularizar procesos para que las empresas responsables cuenten con condiciones que impulsen su crecimiento en la demarcación.

Durante el evento, el presidente de Coparmex CDMX, Adalberto Ortíz, llamó a los socios y consejeros a considerar a Iztacalco como un lugar propicio para invertir y emprender, destacando su potencial económico y cultural. También compartió su vínculo personal con la alcaldía y la importancia de la actividad empresarial en la Ciudad de México.

Como parte del convenio, ambas partes se comprometieron a desarrollar acciones que faciliten los trámites para emprendedores y promuevan la inversión en un entorno más seguro y eficiente.