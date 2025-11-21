Diputado Paulo García responde a “declaraciones infundadas” en su contra

El legislador de Morena niega cualquier vínculo con los presuntos delincuentes detenidos en la CDMX

El diputado Paulo Emilio García respondió públicamente a las acusaciones que circularon en redes sociales luego de que tres detenidos aseguraran contar con su supuesto “respaldo”. A través de una carta difundida en su cuenta de X, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena en la Ciudad de México calificó las versiones como “declaraciones infundadas” y negó tajantemente cualquier relación con los implicados.

El legislador de Morena niega vínculos con los tres detenidos que afirmaron recibir su “protección” durante un operativo en la CDMX

“Rechazo absolutamente cualquier vínculo con las personas detenidas. No conozco a estos individuos, no tengo relación alguna con ellos y jamás he ofrecido protección a criminales”, afirmó García en el documento difundido . El diputado destacó que las declaraciones surgidas durante la detención forman parte de un señalamiento sin sustento y pidió no caer en especulaciones.

Compartimos nota aclaratoria del Dip. @Paulogarciag en contra de las acusaciones infundadas en su contra.



Pedimos lectura en pantalla por derecho de répica @c4jimenez @multimediostv pic.twitter.com/aiY1Ih7kCy — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) November 20, 2025

Las acusaciones se intensificaron luego de que el periodista C4Jiménez compartiera un video donde se observa la detención de tres hombres que, durante el operativo, aseguraron tener la “protección” de un diputado de Morena, al que identificaron como Paulo Emilio García. La declaración se viralizó rápidamente y generó cuestionamientos públicos, obligando al legislador a emitir su postura oficial.

De acuerdo con el propio periodista, la intervención policial ocurrió la noche del 18 de noviembre, cuando agentes ingresaron a un domicilio donde operaban los sospechosos. Los detenidos fueron identificados como Fredy Espinoza, Guadalupe Vilchis y José Salas, quienes estarían relacionados con la presunta venta de drogas y otras actividades delictivas en la Ciudad de México.

Durante la inspección del inmueble, las autoridades encontraron un altar colocado debajo de unas escaleras. En las imágenes difundidas se ven ofrendas, bebidas, comida e incluso un pastel, así como una figura de Satanás y referencias a la Muerte en la entrada de la vivienda. Este hallazgo llamó la atención en redes sociales y se sumó a los elementos que volvieron viral el operativo.