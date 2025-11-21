Gobierno de Texcoco firma Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales 2025 con el SUTEyM

El Gobierno Municipal de Texcoco firmó el Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales 2025 con el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (SUTEyM), con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales de los empleados sindicalizados que cada día brindan servicio a la población.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el auditorio Arturo Márquez de la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Texcoco, donde se reunieron trabajadores sindicalizados para presenciar este acto encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez. Junto a él estuvo la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Yesenia Armas Tobón, quienes formalizaron el convenio ante la Secretaria General del SUTEyM en Texcoco, Martha Isabel Velázquez Gómez, y el dirigente del Valle de México, Jesús Cesar Esqueda Tapia.

Durante su mensaje, el presidente municipal reconoció la labor de los 242 trabajadores sindicalizados que forman parte del ayuntamiento. Señaló que ellos representan el primer contacto con la ciudadanía y son quienes reciben directamente las necesidades de la población, por lo que contar con mejores condiciones laborales es fundamental para garantizar un servicio público eficiente y humano.

Gutiérrez Martínez destacó que el trabajo coordinado y la buena relación entre el Gobierno Municipal y el SUTEyM han permitido llegar a acuerdos positivos para ambas partes, colocando siempre en el centro el bienestar de los trabajadores. “El Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales 2025 es un acuerdo que garantiza mejores condiciones laborales para quienes todos los días sirven a nuestro municipio”, afirmó.

El alcalde también resaltó la presencia de la presidenta honoraria del DIF municipal, señalando que su participación refleja el compromiso institucional por dignificar la labor de las y los trabajadores municipales. “Seguimos construyendo un Texcoco donde el bienestar de nuestra gente siempre sea prioridad”, agregó.

Por su parte, la Secretaria General del SUTEyM en Texcoco, Martha Isabel Velázquez Gómez, agradeció la disposición de las autoridades para sostener un diálogo abierto y encontrar acuerdos que beneficien al personal sindicalizado. Reconoció que este tipo de convenios fortalecen la estabilidad laboral y permiten avanzar en mejores condiciones para quienes desempeñan funciones en distintas áreas del gobierno municipal.

Velázquez Gómez reiteró su compromiso de seguir cumpliendo con el encargo que los trabajadores le han confiado y de mantener una relación cercana, respetuosa y cordial con las autoridades municipales. Señaló que la colaboración constante entre el sindicato y el gobierno ha sido clave para construir acuerdos equilibrados y favorables para todos.

Con la firma del Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales 2025, el Gobierno de Texcoco y el SUTEyM refrendan su voluntad de continuar trabajando de manera conjunta para mejorar la calidad del servicio público y fortalecer el bienestar de quienes integran la administración municipal. El acto concluyó entre muestras de reconocimiento mutuo y el compromiso de seguir impulsando condiciones laborales más justas para los trabajadores de Texcoco.