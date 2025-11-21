Gobierno del Edomex apoya a mil 800 emprendedores con equipo y material

Fortalece Gobierno del EdoMéx el autoempleo con entrega de equipo y material a 1,800 emprendedores

Como parte del Programa de Desarrollo Social Apoyo al Autoempleo para el Bienestar 2025, el Gobierno del Estado de México realizó la primera entrega de insumos para emprendedres que recibirán equipo y material especializado por hasta 25 mil pesos para potenciar sus proyectos productivos.

El programa contempla una inversión de 45 millones de pesos, destinada a 1,800 beneficiarios, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y promover oportunidades laborales dignas para las y los mexiquenses, además ofrece cursos de capacitación que permiten a las personas beneficiadas profesionalizar sus actividades y mejorar sus resultados.

Los apoyos se distribuirán en 11 giros productivos que impulsan el autoempleo y la economía social: cocina saludable, taller mecánico, corte y confección, herrería, repostería, estética, estética canina, jardinería, manicure y decoración de uñas, vulcanizadora y carpintería con corte láser.

Al respecto, el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, destacó que así deben ser los programas: llegar a quien más lo requiere, de manera libre y sin ningún costo.