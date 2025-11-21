Protección Civil recomienda adoptar medidas preventivas ante la temporada de frío en el Edomex

Con el fin de reducir el riesgo de accidentes domésticos asociados a las bajas temperaturas, el Gobierno del Estado de México mediante Protección Civil, hace un llamado a la población a adoptar medidas preventivas durnate la temporada de frío.

La dependencia advirtió sobre el peligro de utilizar hornos, braseros o estufas como fuente de calor, ya que pueden generar monóxido de carbono, gas incoloro capaz de causar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

También se realizaron las siguientes recomendaciones:

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Cubrir boca y nariz al salir de lugares cálidos.

Vestir en capas (prendas ligeras por dentro para conservar el calor y ropa gruesa por fuera).

Utilizar calzado cerrado y calcetines de lana.

Consumir líquidos calientes.

Ingerir alimentos ricos en vitamina C.

Acudir al médico en caso de síntomas de enfermedad respiratoria.

Evitar la automedicación.

Mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente contra la influenza en niñas, niños y personas adultas mayores.

Proteger a los seres sintientes brindándoles abrigo adecuado.

Evitar mantenerlos en exteriores durante noches o madrugadas frías.

En materia vial, se recomienda evitar conducir ante la presencia de bancos de niebla, pavimento mojado, granizo o aguanieve. También se pide encender las luces del vehículo y las intermitentes, disminuir la velocidad, mantener distancia con otros automóviles, evitar el uso de luces altas y, de ser necesario, estacionarse en un lugar seguro hasta que mejoren las condiciones de visibilidad.

En materia vial, se recomienda evitar conducir ante la presencia de bancos de niebla, pavimento mojado, granizo o aguanieve. También se pide encender las luces del vehículo y las intermitentes, disminuir la velocidad, mantener distancia con otros automóviles, evitar el uso de luces altas y, de ser necesario, estacionarse en un lugar seguro hasta que mejoren las condiciones de visibilidad.