Gobierno del Estado de México beneficia a sectores vulnerables con viajes gratuitos

Impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el programa de gratuidad y libres transbordos en transporte público, ha apoyado con 41 millones de viajes en los sistemas Mexibús y Mexicable, a personas de la tercera edad, con discapacidad y menores de cinco años.

De acuerdo a el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), de todos esos viajes 19 millones han sido gratis y 22 millones fueron transbordos entre las diferentes líneas interconectadas de los sistemas anteriormente mencionados.

La Directora General del SITRAMyTEM, Rosa María Zúñiga Canales, dio a conocer que se han destinado 393 millones 093 mil pesos para el subsidio de los viajes de habitantes que viven en las regiones más apartadas.

De igual manera, Zúñiga Canales, aseguró que se están impulsando acciones para que los transados de personas de sectores vulnerables mejoren, al igual que la atención de las demandas ciudadanas y brindar de oportunidades de equidad y desarrollo. En especifico para aquellos a los que les toma hasta dos horas por día llegar a sus trabajos o centros educativos.

Con este tipo de programas, la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez cumple con el compromiso de transformar el servicio de movilidad para las y los mexiquenses.