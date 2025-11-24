Operación Caudal: cae miembro de “La Chokiza” que opera tomas de agua clandestinas

Detenido Ricardo "N". (FGJEM)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Ricardo “N”, identificado como integrante del grupo “La Chokiza”, presunto propietario de pipas y encargado de tomas de agua clandestinas que operan en el municipio de Ecatepec.

Ricardo “N” es afín al grupo criminal Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), dos agrupaciones que según la Fiscalía y autoridades municipales han pasado de ser presuntos sindicatos o bandas locales, a redes involucradas en extorsión, despojo de inmuebles y tráfico de drogas.

Este indidviduo era considerado objetivo prioritario dentro de la segunda etapa de la Operación Caudal, un despliegue simultáneo en 48 municipios que busca desmantelar una red dedicada a la extracción y comercialización ilegal del recurso hídrico.

Ricardo “N” fue detenido en el municipio de Ecatepec e ingresado a un Centro Penitenciario estatal.

El grupo criminal, “La Chokiza” se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

Su líder, Alejandro Gilmare “N”, alias “Choko”, fue detenido y vinculado a proceso en el CEFERESO número 1 “Altiplano”.

También fue vinculado Luis Alberto Cadena Roque, integrante de la agrupación y cercano al “Choko”.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), emitió suficientes datos de prueba en contra del “Choko” y Luis Alberto por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés con la finalidad de obtener dinero.

“El Choko” se volvió popular, dado que mantiene una relación cercana con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con quien colaboró para formar un partido político.

4 líderes de sindicatos detenidos en “Operación Caudal” en 3 días

A partir de la ejecución de la “Operación Caudal”, en un lapso de tres días, cuatro objetivos prioritarios miembros de sindicatos han sido detenidos por la comercialización ilícita de agua.

El pasado 22 de noviembre, la Fiscalía detuvo a Juan “N”, identificado como líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX).

A Juan “N” le fue cumplimentada orden de aprehensión durante la segunda fase del operativo desplegado para neutralizar actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el Estado de México.

Este sujeto también es investigado por su participación en hechos delictivos de extorsión, durante su captura le fueron aseguradas armas de fuego y cartuchos útiles de diferentes calibres.

Sólo dos horas más tarde fue detenido Guillermo “N”, identificado como uno de los principales integrantes del “Sindicato 22 de Octubre”, organización relacionada con delitos de secuestro, extorsión, despojo, robo con violencia, disparo de arma de fuego y narcomenudeo.}

Un día antes, el 21 de noviembre, la Fiscalía mexiquense capturó a Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy”, dirigente del “sindicato 22 de octubre”, y quien actualmente se desempeña como Sexto Regidor en el municipio de Chalco.

Este hombre se convirtió en líder sindical para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través de medios de transporte propiedad de sus integrantes y agrediendo a conductores de vehículos ajenos a su grupo, además de estar relacionado con la invasión de predios con el fin de despojar a sus legítimos dueños de sus bienes.

Algunas de esas propiedades contenían pozos de donde extraían agua sin permisos para su comercialización y en otros casos, eran viviendas que entregaba a los integrantes de su organización criminal.

Además, “Gimmy” también era considerado objetivo dentro de la Operación “Restitución”, iniciativa que combate delitos relacionados contra la propiedad y sus redes de apoyo criminal.

“Gimmy” y/o “Jimy” también está señalado por estar implicado en secuestros, extorsiones y despojos, por lo tanto, fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición de la Autoridad Judicial.

El “Sindicato 22 de Octubre” es una célula delictiva disfrazada de organización social dedicada a invadir predios de manera violenta en la zona oriente del Estado de México y tiene operaciones criminales en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan, principalmente.