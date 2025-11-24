Último día para registrarte en la jornada ‘16 días de activismo contra la violencia de género’

16 días de activismo contra la violencia de género Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, las Casas de la Cultura Jurídica realizarán jornadas y eventos gratuitos

Esta semana, las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, realizarán jornadas y eventos gratuitos en todas sus sedes de la República Mexicana para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las variadas jornadas de activismo en la mayoría de los estados han cerrado su inscripción en línea, sin embargo, la inscripción para los eventos y conferencias en Ciudad de México aún está vigente y aquí te contamos cómo formar parte.

¿Dónde es la inscripción a los ‘16 días de activismo contra la violencia de género’?

La jornada de la Casa de Cultura Jurídica en CDMX será en colaboración con el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y se llevará a cabo a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

🟠🟣 Inauguración | Jornada #16DíasDeActivismo contra la violencia de género



❗️Último día para registrarte: https://t.co/tJYM5Q8KOE



Presencial | Cupo limitado

¡Te esperamos!



En colaboración con el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, @OAJ_Mex pic.twitter.com/1LEH9uIQkF — Casas de la Cultura Jurídica, SCJN (@CCJSCJN) November 24, 2025

Esta jornada de 16 días de activismo tendrá dos modalidades: presencial y en línea, sin embargo, la inscripción para ambos módulos ¡finaliza este mismo lunes!

Por lo tanto, si deseas ser parte de las actividades culturales que forman parte de los 16 días de activismo después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, tendrás que inscribirte ahora mismo.

En los siguientes enlaces, podrás dirigirte al formulario de inscripción de la modalidad de tu preferencia:

¿Dónde será la jornada de los ‘16 días de activismo contra la violencia de género en CDMX?

De acuerdo a la información compartida a través de la convocatoria de la Casa de Cultura Jurídica, la sede de estas actividades será el Auditorio Vicente Aguinaco Alemán, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, Av. Revolución 1886.

La inauguración de la jornada será el día martes 25 de noviembre, con hora de inicio a las 13:00 horas de la tarde.