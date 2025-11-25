Amenaza de bomba en la ENAH; evacuan y suspenden clases por alerta en el plantel

Amenaza de bomba en la ENAH (@AbejorroMedia/x)

La mañana de este martes, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), del INAH, fue puesta en alerta debido a una amenaza de bomba, que ocasionó la suspensión de actividades y el arribo de Protección Civil.

El artefacto explosivo se encontraba dentro de una mochila al interior del plantel.

Asimismo, alrededor de 800 personas, entre estudiantes y trabajadores, fueron desalojados del inmueble.

Multiples amenazas de bomba en planteles estudiantiles en lo que va del año

En lo que va del año, han ocurrido muchas amenazas de bomba en planteles estudiantiles, especificamente de la UNAM, donde tras el incidente donde un alumno del CCH Sur apuñaló a otro dentro de las instalaciones, grupos incels comenzaron a dejar letreros sobre bombas dentro de facultades o preparatorias, generando una masiva suspensión de clases y movilización estudiantil pidiendo más seguridad.