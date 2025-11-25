Beca de Transporte 2025: Requisitos y cómo registrarte para recibir apoyo de 1500 pesos

Beca de Transporte 2025 Especial

¿Eres estudiante? Esta información te interesa, ya que la nueva edición de la Beca de Transporte 2025 ya está activa en la Ciudad de México, y representa un respiro importante para miles de estudiantes que luchan día a día con los costos de traslado para llegar a la escuela.

Este apoyo consiste en un apoyo económico de mil 500 pesos cada dos meses, destinado a aliviar la carga económica que representa ir y venir a clases. Este apoyo se vuelve relevante para las personas que utilizan varios métodos de transporte público hacia distancias largas.

Por ello, si eres estudiante, podrías aplicar para este apoyo. Por ello en nuestra nota te contamos todo lo que necesitas saber para convertirte en un beneficiario de este programa social.

¿Quién puede acceder a la Beca de Transporte 2025?

El programa está dirigido a quienes cursan bachillerato, preparatoria y licenciatura en instituciones públicas de la capital o de la Zona Metropolitana del Valle de México, y que viven en zonas con un nivel socioeconómico medio, bajo o muy bajo.

¿Cómo solicitar la Beca de Transporte 2025?

Para solicitarlo, los interesados deben realizar un registro en línea mediante la plataforma oficial, proporcionando datos personales y escolares, así como documentación como

CURP

Comprobante de domicilio

Identificación oficial

Constancia de estudios vigente

Si todo está en orden y el estudiante es seleccionado, el apoyo económico se deposita cada bimestre directamente en su cuenta o en la del tutor, en el caso de menores de edad. Cabe señalar que los aspirantes no deberán estar recibiendo otra beca con el mismo propósito.

¿Cómo registrarte en la Beca de Transporte 2025 paso a paso?

Ingresa al portal oficial de becas de tu estado o a la plataforma nacional de apoyos educativos. Completa el formulario de registro con tus datos personales, escolares y bancarios. Sube tus documentos escaneados o en fotografía clara (CURP, comprobante de domicilio, constancia de estudios e identificación). Revisa que toda la información esté correcta y envía tu solicitud.

Cuando termines, recibirás un correo de confirmación con un número de folio, el cual servirá para consultar el estado de tu solicitud.

Con el número de folio podrás verificar si fuiste seleccionado en la lista de resultados.

Más allá de su valor económico, la Beca de Transporte 2025 busca prevenir la deserción escolar: muchos jóvenes abandonan sus estudios por la dificultad de costear diario los traslados. Con este estímulo, las autoridades esperan que más estudiantes puedan continuar su formación sin que el transporte sea una barrera.

Si necesitas más información, puedes consultar la página web de Beca de Transporte 2025 y despejar tus dudas.