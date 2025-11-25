Camioneta vuelca en la Glorieta de los Insurgentes; perdió el control y destrozó la barrera

Accidente en Glorieta de los Insurgentes El vehículo salió disparado por la gran velocidad que llevaba; no hay reportes de heridos... porque los pasajeros, aparentemente, se dieron a la fuga.

La madrugada de este martes 25 de noviembre de 2025, un accidente automovilístico fue registrado en la Glorieta de los Insurgentes, sitio comúnmente transitado en la alcaldía Cuauhtémoc.

Una camioneta particular de color rojo protagonizó el hallazgo del choque, el cual fue reportado por vecinos de la zona que escucharon el estruendo del impacto cuando comenzaban sus actividades del día, cerca de las 4:00 AM.

La alerta fue respondida por los servicios de emergencia de la alcaldía, quienes acudieron inmediatamente a la Glorieta para auxiliar a los heridos; sin embargo, no había nadie dentro del vehículo.

¿Cómo fue el choque de la camioneta en la Glorieta de los Insurgentes?

El vehículo particular transitaba a alta velocidad por la avenida Insurgentes, de Norte a Sur, perdiendo el control e impactando contra la barrera de contención, la cual llevó consigo en su caída.

En el choque, destrozó aproximadamente 4 metros de muro de contención y aterrizó al revés, con las llantas hacia arriba y tras una caída de alrededor de 5 metros, sobre la Glorieta de los Insurgentes; afortunadamente, era madrugada, lo que disminiyó significativamente la presencia de personas en la transitada zona.

De acuerdo con el reporte de N+, las placas de la camioneta indican que proviene del Estado de México, sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad del conductor y los posibles pasajeros.

Ante la respuesta de los servicios de emergencia, la persona conductora y posibles acompañantes, huyeron del accidente, ya que no se encontró ningún tripulante dentro del vehículo destrozado ni tampoco en los alrededores de la zona.

No obstante, las cámaras de vigilancia en la Glorieta serán solicitadas para iniciar la investigación de los responsables del accidente.

Autoridades de Cuauhtémoc atienden el choque en la Glorieta de los Insurgentes

Tras la alerta recibida, policías y bomberos capitalinos acudieron a la zona en cuestión de minutos.

Aunque la primera intención era salvaguardar la seguridad de posibles heridos, no hubo reportes de los mismos, dado que aún no iniciaba el tránsito común de personas en la Glorieta y, en el caso de los tripulantes de la camioneta roja, no estaban dentro del vehículo ni en el lugar cercano.

Entonces, dedicaron su atención al automóvil destrozado, el cual lograron voltear con ayuda de una grúa y el empuje de los elementos de servicios de emergencias.

Por su parte, el personal de limpieza del Metro Insurgentes, ayudó con la tarea de retirar pedazos del coche y los vidrios regados en el pavimento.

Hasta el momento, no se tiene más información acerca del conductor y los posibles acompañantes, pero la policía inició las investigaciones correspondientes con apoyo de las cámaras de vigilancia.