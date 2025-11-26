Otorgar el premio Cascos Rosas a Huixquilucan por impulsar igualdad de género

El pasado 25 de noviembre de 2025, el municipio de Huixquilucan y el organismo Aguas de Huixquilucan recibieron el Premio Cascos Rosas 2025 en la categoría “Mayor Impulso a la Igualdad de Género”, como reconocimiento al esfuerzo por promover la participación activa de mujeres en el sector hídrico.

Durante la ceremonia, celebrada en el marco de la XXXVII Convención Anual y Expo 2025 de la ANEAS (Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México), la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, recibió el premio de manos de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo. El galardón reconoce las estrategias implementadas este año principalmente la iniciativa “Cascos Rosas” para abrir espacios de liderazgo, técnicos y operativos a mujeres.

Desde marzo de 2025, 46 servidoras públicas de Aguas de Huixquilucan se integraron a esta brigada femenina, participando en tareas de operación, mantenimiento, supervisión y toma de decisiones, transformando un sector históricamente dominado por hombres. Contreras Carrasco destacó que este municipio se convirtió en el primero del país en adoptar formalmente “Cascos Rosas”, y que su gobierno ha trabajado desde el inicio con una visión de paridad: su gabinete y diversas direcciones municipales ya operan bajo un modelo paritario.

La alcaldesa señaló que este premio representa más que un reconocimiento: es el fruto de una administración comprometida con la igualdad real. “Las mujeres en el siglo XXI pueden ser lo que ellas quieran; nadie puede decirles que no se puede”, afirmó con entusiasmo.

Para la comunidad de mujeres en Huixquilucan, este avance no solo implica un cambio simbólico, sino también práctico: acceso a empleos técnicos, oportunidades de desarrollo profesional, y una voz real en decisiones de infraestructura y servicios públicos. Organizaciones como ANEAS celebraron la apuesta por la equidad, calificando a “Cascos Rosas” como un “símbolo irreversible” dentro del sector hídrico.

Este reconocimiento llega justo cuando se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y pone en evidencia el papel clave que pueden tener los gobiernos locales para cerrar brechas de género. En Huixquilucan, la apuesta por la igualdad parece tomar fuerza: con políticas públicas integrales desde la creación de una Dirección General de la Mujer, hasta la instalación de “Puntos Violeta” y programas de capacitación laboral, el municipio busca garantizar que las mujeres cuenten con oportunidades reales, protección y voz en todos los ámbitos.