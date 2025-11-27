Consejo de Cuajimalpa aprueba presupuesto para fortalecer seguridad y atención social

Con votación unánime aprueban techo presupuestal

El Concejo de Cuajimalpa, presidido por el alcalde Carlos Orvañanos, aprobó un monto de 2 mil 389 millones 265 pesos, como techo presupuestal para ejercer en el 2026.

Fue con una votación unánime que Orvañanos agradeció a las y los concejales el voto de confianza y asumió el compromiso de mantener como prioridad los temas de seguridad, salud y velar por las familias.

“No tengan duda, estamos ejerciendo un gasto responsable, con mucha responsabilidad y desde luego, basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas”, afirmó.

El alcalde habló de proyectos para el próximo año como más patrullas, más calles iluminadas y el reforzamiento de la política social para mujeres y madres trabajadoras.

“También le reconocemos al Congreso de la Ciudad de México su voluntad de apoyar los esfuerzos de esta gestión que tiene como pilar la familia, dar resultados y solucionar los problemas más comunes”.

Destacó que en Cuajimalpa se siente paz y hay estabilidad, “tenemos las credenciales para salir a pedir inversión privada y extranjera, el turismo está creciendo muy fuerte y eso nos conviene en la generación de empleos”.

Carlos Orvañanos recordó que el Presupuesto de Cuajimalpa seguirá ejecutándose con transparencia y eficiencia.

“Siempre tomando en cuenta a los vecinos, a las comunidades y hacerlos partícipes en las decisiones de la agenda, ya sea en acciones de bien común, de seguridad, entre otros”, finalizó.