Morena pide más incentivos fiscales para empresas que reduzcan su impacto ambiental

Empresas responsables CDMX

La bancada de Morena en el Congreso local propuso una reforma con el fin de otorgar incentivos fiscales únicamente a empresas que acrediten mejoras ambientales reales y verificables, para contribuir a un modelo económico más responsable y sostenible.

El legislador promovente, Pedro Haces Lago, señaló que el objetivo es sencillo, que los incentivos fiscales se otorguen cuando existan resultados comprobables que beneficien directamente a la ciudad.

Al presentar una iniciativa que reformar el artículo 277 del Código Fiscal, explicó que esta propuesta actualiza el marco fiscal de la capital para responder a una problemática ambiental que atraviesa la vida cotidiana de millones de habitantes.

Lamentó que diversas colonias en la Ciudad de México enfrenten estrés hídrico, pérdida de áreas verdes, manejo deficiente de residuos y un aire que, en muchos días del año, afecta la salud de la población.

Aseguró que esta reforma de ley reconoce inversiones empresariales que generen beneficios medibles en captura de carbono, conservación de biodiversidad, reducción de huella hídrica, ahorro de agua y protección de suelos, para garantizar que el esfuerzo ambiental se traduzca en mejoras reales para la capital.

El diputado enfatizó que muchas empresas ya están avanzando hacia prácticas más limpias; sin embargo, la legislación debe asegurar que el reconocimiento fiscal se traduzca en beneficios concretos para la comunidad.

“No basta con la intención, se necesitan resultados reales que impacten positivamente en la ciudad”, enfatizó.

Asimismo, subrayó que la política fiscal debe convertirse en una herramienta que acompañe la transformación económica hacia procesos más sostenibles, “la política fiscal no solo recauda; también puede orientar el rumbo económico hacia prácticas más responsables”.

Haces Lago llamó a todas las fuerzas políticas a acompañar la reforma, al considerar que se trata de una medida que coloca al centro el bienestar de las personas y el futuro ambiental de la capital.

“Cuidar el ambiente también es cuidar a la gente, y toda acción responsable tiene un impacto positivo en la ciudad que compartimos”, concluyó.