72 jóvenes graduados del programa Reconecta con la Paz reciben estrategia integral preventiva del delito, nuevas oportunidades y esperanzas para reintegrarse a la sociedad

En emotiva ceremonia efectuada en el Museo del Policía, 72 jóvenes en conflicto con la ley, 15 mujeres y 57 hombres, recibieron un merecido reconocimiento público por su esfuerzo, dedicación y conclusión del Programa Reconecta con la Paz, estrategia integral implementada desde hace cuatro años por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para atender a personas de 18 a 35 años que cometieron un delito no grave por primera vez.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Pablo Vázquez Camacho, informó que más de mil 777 jóvenes que han sido asistidos por el Programa Reconecta con la Paz han tenido diez veces menos probabilidades de reincidir, pero que más allá de los números, esta iniciativa que se ha materializado en casos concretos.

Esta iniciativa, recordó, inició en 2021 con el impulso de la hoy Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para brindarles una oportunidad a jóvenes en conflicto con la ley, esfuerzo que ha tenido continuidad con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Para todos, los jóvenes son el centro de nuestra atención, abundó.

“No es fácil reponerse a uno mismo y eso es lo que busca hacer Reconecta. A veces no podemos cambiar el entorno, pero sí podemos cambiar la forma en como lo vemos. Lograron cambiar y transformarse. Empiezan hoy una nueva etapa; lo importante es que siempre puedan levantarse”, consideró.

La subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Paulina Salazar Patiño, afirmó por su parte que, derivado de la confianza de autoridades, Fiscalía General de Justicia y Tribunal Superior de Justicia, se ha podido trabajar con aproximadamente dos mil jóvenes primo delincuentes, para proporcionarles más y mejores herramientas de vida a través de talleres cognitivo conductuales que les ayudaron en la toma de decisiones, menos reactivas y más racionales.

El Programa Reconecta con la Paz, agregó, los orienta en el manejo de sus emociones y trabaja para mejorar la capacidad de comunicación que esos jóvenes sienten; los involucra en actividades deportivas, recreativas y culturales que, sin dida, favorecen a la convivencia pacífica.

“Los invita a realizar trabajo comunitario, canalizan los casos de consumo problemático a las áreas e instancias especializadas, para construir con las y los beneficiarios un plan de vida. Reconecta, además, involucra a las familias en el proceso, con esquemas de apoyos y beneficios directos; es decir, se crea comunidad de identidad para todos aquellos sin redes de apoyo”, describió Salazar Patiño.

La subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito destacó la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) por capacitar al equipo de Reconecta, promoviendo la creación de sociedades más humanas, más justas y solidarias.

Será el trabajo coordinado, ordenado y de rigor procedimental lo que nos permitirá ser integrales y efectivos en esta reeducación, puntualizó.

En representación de los 72 jóvenes graduados del Programa Reconecta con la Paz, la beneficiaria Carla Nayelli Márquez Domínguez compartió su experiencia de vida e hizo énfasis en que sus pensamientos y creencias que tenía, moldeadas en un ambiente de violencia, cambiaron a través de las terapias cognitivo-conductuales que recibió.

“Cuando llegué aquí estaba muy enojada. No sabía que estaba a punto de entrar a lo que cambiaría mi vida por completo. No quería venir; estaba con muchas preguntas y mucho disgusto”, apuntó, al tiempo que abundó que en el programa recibió empatía, tolerancia, escucha activa y mucha comprensión.

“Se cayó por completo esa barrera de hielo que yo había construido por mi negación”, aseveró Márquez Domínguez.

El programa Reconecta con la Paz, en el que confluyen los esfuerzos de distintas dependencias, entre ellas el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como el sector empresarial, representa una alternativa para aquellas personas en conflicto con la ley.

Actualmente, 271 jóvenes con un promedio de edad de 27 años se encuentran cumpliendo una medida como beneficiarios de Reconencta, de los cuales 238 son hombres y 33 son mujeres.

Reconecta con la Paz colabora en la Alerta de Género, en la reeducación de personas que cometieron delitos por razones de género.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reafirma su compromiso de atender las causas y apoyar a jóvenes para evitar que reincidan en conductas ilícitas, además de seguir trabajando en beneficio de la ciudadanía.