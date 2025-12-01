Alcaldesa de Ecatepec inaugura pista de hielo, villa navideña y árbol monumental

Azucena Cisneros inaugura Pista de Hielo, Villa Navideña y Árbol Monumental

Este lunes, la alcaldesa de ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encendió el árbol navideño monumental en la explanada municipal, evento que fue atestiguado por al rededor de 5 mil personas.

Durante las dinámicas navideñas se realizó el encendido del árbol de Navidad monumental, la apertura de la Villa Navideña y el espectáculo de patinaje en la pista de hielo de 40 metros de longitud instalada en la explanada municipal, cuyo uso será totalmente gratuito, cuyo propósito es integrar a la comunidad y fortalecer el tejido social.

“Esta explanada late distinto, late como solo late un pueblo cuando se reúne en comunidad, porque no hay poder más grande que ver a las familias juntas, a los niños, a los abuelos, a los vecinos reconocer y abrazar este espacio, que es de todos”, aseguró la alcaldesa.

La pista de hielo, que utilizó agua tratada debidamente desinfectada, fue escenario de un show de payasos con Santa Claus, El Grinch y la Galleta de Jengibre, entre otros personajes, y posteriormente la agrupación New York On Ice presentó un espectáculo navideño sobre patines, con artistas mexicanos, rusos e ingleses que provocaron la admiración de los asistentes.

La pista de hielo, el árbol monumental y la Villa Navideña estarán en la explanada municipal del 1 de diciembre al 7 de enero próximos, totalmente gratuitos.

En la pista de hielo habrá hasta 500 patines para atender a los usuarios, además de que habrá personas para apoyarlos, mientras que la Villa Navideña es un “espacio para caminar, tomarse la foto del recuerdo y sentir la magia de la temporada y convivir con el vecino”.