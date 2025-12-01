Congreso CDMX instala mesas de opinión para Sistema de Cuidados

Se busca reconocer el valor social del trabajo de cuidado y redistribuir la carga

El Congreso de la Ciudad de México puso en marcha las mesas receptoras de opinión del Sistema de Cuidados en la capital.

El proceso forma parte de la preconsulta para la creación del Sistema de Cuidados; las mesas receptoras serán responsables de registrar, acompañar y garantizar que cada participación se emita en condiciones de libertad, respeto y transparencia, fortaleciendo así el carácter incluyente del proceso de consulta.

Los puntos de participación operarán del 1 al 18 de diciembre en diversos espacios concurridos de las 16 alcaldías, con el objetivo de que las y los ciudadanos expresen de manera libre y directa sus opiniones y propuestas sobre el modelo de cuidados que requiere la ciudad.

El calendario completo con las sedes y horarios ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales.