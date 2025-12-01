Madre de Clara Brugada fallece; Gobierno de la CDMX expresa sus condolencias

Luto en el entorno de la jefa de Gobierno tras el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos

El Gobierno de la Ciudad de México anunció este lunes la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno Clara Brugada. La información fue difundida mediante un comunicado oficial en el que se envió un mensaje de solidaridad a la mandataria y a su familia durante este momento de duelo.

Las autoridades capitalinas expresaron su profundo pésame a Brugada Molina, deseándole fortaleza para enfrentar la pérdida y acompañando a sus seres queridos en este proceso.

Comunicado y reacciones

El mensaje fue compartido en las redes sociales oficiales del Gobierno de la CDMX, lo que generó que distintos funcionarios y figuras públicas enviaran muestras de apoyo y condolencias dirigidas a la jefa de Gobierno.

En un tweet a través de la plataforma “X”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, también expresó su pésame para la mandataria de la CDMX.

Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 1, 2025

De acuerdo con los reportes difundidos, Margarita Molina Ríos tenía 96 años al momento de su fallecimiento. Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre las causas de su muerte.

Este acontecimiento representa un momento difícil para la mandataria capitalina. Se prevé que en los próximos días se informen los protocolos o actos que se realizarán en memoria de Molina Ríos, aunque por ahora no se han emitido anuncios adicionales.