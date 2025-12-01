Solicita TECDMX incremento presupuestal del 4.5% para 2026

Este organismo autónomo solicitó para el ejercicio presupuestal 2026 un monto total de 365.99 millones de pesos

El magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Ambriz, solicitó para el ejercicio presupuestal 2026 un monto de 365.99 millones de pesos, lo que representa un incremento del 4.5 por ciento respecto a lo recibido en 2025.

De acuerdo con el magistrado, se prevé destinar el incremento para la instalación de bebederos de agua potable, sustitución de cableado estructurado, adquisición de 45 equipos de cómputo y fortalecimiento de la Contraloría Interna.

Al reseñar la ejecución de los recursos en el presente ejercicio fiscal, dijo que se recibieron 350.23 millones de pesos, de los que se han devengado 311.25 millones, lo que representa un 99.97 por ciento de eficiencia administrativa.

En cuanto al desarrollo del gasto por capítulos, del capítulo 1000 se tiene un avance de gasto de 82.8 por ciento, es decir, un monto ejercido de 253.40 millones; del 2000, se tiene un avance de 0.7 por ciento, 2.05 millones; del 3000, 15.9 por ciento, 53.60 millones de pesos; mientras que el capítulo 5000 se ha ejercido en su totalidad.

El magistrado detalló que para 2026 se busca consolidar los mecanismos que eliminen las cargas desproporcionadas, en especial, aquellas relacionadas con las comparecencias presenciales, así como el fortalecimiento del sistema de justicia digital.

De la misma manera indicó que se iniciará con el proceso electoral 2026-2027 para elección de diputaciones, titulares de alcaldías y concejalías.