Trueque Verde: consumo responsable y reutilización de prendas

El Gobierno del Estado de México, en compañía de más de dos mil asistentes llevó a cabo en Toluca el evento “Trueque Verde” en el Parque Metropolitano Bicentenario.

Mediante el intercambio de prendas en buen estado, se busca impulsar prácticas de consumo responsables y así incentivar a la reutilización y la reducción de residuos. Reflexionando acerca del impacto ambiental y social que tiene el consumismo en el medio ambiente.

Durante el evento, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), Alhely Rubio Arronis, señalo que con la dinámica de compras de segunda mano, intercambio de ropa que ya no se usa, y donación de prendas en buen estado, aparte de generar coincidencia, se promueve el bienestar de la comunidad.

Reutilizar o reusar algún material, en lugar de tirarlo a la basura después de pocos usos es darle una segunda vida, lo que permite que su vida útil sea aprovechada al máximo.

Rubio Arronis también dio a conocer que la industria de la moda es la responsable del 10 por ciento de las emisiones mundiales de carbono, de acuerdo a las estadísticas un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de marzo del 2023. Y se estima que el sector textil y la confección genera millones de toneladas de CO2 al año.

Esta industria consume alrededor de 93 mil millones de metros cúbicos de agua anualmente.

Asimismo se calcula que los consumidores actuales compran un 60 por ciento más de ropa, lo que disminuye su vida útil un 40 por ciento.

La SMAyDS reafirma con estas acciones su compromiso en fermentar la cultura del reúso para poder preservar el equilibrio ecológico.