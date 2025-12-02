Así puedes recibir una chamarra GRATIS del Gobierno: requisitos, documentos y la fecha para pedirla

Recibe una chamarra GRATIS del Gobierno: requisitos, documentos y la fecha para pedirla

El frío se está poniendo cada vez más intenso y, debido a ello, las enfermedades de vías respiratorias están a la orden del día. Es por ello que la alcaldía Magdalena Contreras lanzó el programa “Abrazo de invierno”, con la idea de regalar 5,400 chamarras impermeables con forro polar, valuadas en $1,400 MXN, para quienes cumplan ciertos requisitos.

¿Quiénes pueden recibir una chamarra gratis?

Para tener oportunidad de llevarte a casa esta chamarra completamente gratis, deberás cumplir con los siguientes requisitos:

Vivir en la alcaldía Magdalena Contreras

Llenar la solicitud de la Acción Social (descargable en la Dirección General de Bienestar Social de la alcaldía) y entregarla correctamente

Presentar una identificación oficial vigente . Si eres menor de edad, presentar la de algún tutor

Este apoyo va especialmente dirigido a personas en condiciones de vulnerabilidad o que residan en colonias con bajo Índice de Desarrollo Social; asimismo, se le dará prioridad a las niñas y niños menores de 12 años, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades.

Cabe mencionar que el que llenes la solicitud no garantiza que obtengas el regalo; eso solo te da derecho a ser evaluado.

Qué hacer para registrarte

Mantente al pendiente de cuando la alcaldía publique la convocatoria oficial

Imprime y llena el formato de incorporación a la acción social

Reúne los documentos mencionados más arriba

Acude al módulo o sede que se designe

Estate atento a los resultados del sorteo

Con la llegada del frío, tener una chamarra impermeable con forro polar puede hacer la diferencia cuando baja la temperatura. Si vives en Magdalena Contreras y cumples los requisitos, puedes obtenerla sin costo como un detalle para una “feliz Navidad”.