Exverificadores del INVEA bloquean Insurgentes; autoridades abren mesa de diálogo

Ex verificadores del INVEA bloquean Insurgentes; autoridades abren mesa de diálogo

Esta mañana se registró un cierre vial sobre la Avenida Insurgentes Sur debido a una protesta encabezada por ex empleados del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA), quienes fueron separados de su cargo al no aprobar los exámenes de control y confianza aplicados durante octubre y noviembre.

De acuerdo con el instituto, 242 verificadores y personal especializado fueron sometidos a las evaluaciones —que incluyeron revisión de entorno social, polígrafo y pruebas médicas, toxicológicas y psicológicas—, de los cuales 53 no acreditaron el proceso.

La legislación del INVEA establece que aprobar estas pruebas es requisito para mantenerse como personal especializado, evaluaciones que no se habían aplicado previamente.

La manifestación, realizada a la altura de la estación Ciudad de los Deportes del Metrobús, provocó afectaciones significativas al tránsito y retrasos en el transporte público, lo que generó complicaciones para automovilistas y usuarios en una de las avenidas más concurridas de la capital.

Ante la movilización, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el INVEA acordaron instalar una mesa de diálogo este mismo martes por la tarde, en la que se revisarán de manera individual los casos de los inconformes.

Las autoridades refrendaron su compromiso con la legalidad y la transparencia en los procesos internos, así como con el combate a la corrupción y la garantía de certeza para la ciudadanía.