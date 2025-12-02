Feria del Pan 2025: fecha, lugar, horarios y todo lo que podrás encontrar en esta deliciosa edición

Con este frío, lo único que se antoja es un cafecito o chocolate caliente obviamente acompañado de un delicioso pan. ¿Te imaginas ir a un lugar donde puedas escoger entre cientos de estilos, masas y convinaciones? pues en la Feria del Pan 2025 podrás hacerlo.

Este evento organizado por la Secretaría de Turismo busca reunir en un mismo espacio y a lo largo de dos días, a panaderías artesanales, tradicionales, gourmet y hasta las que rompen con todos los esquemas y apuestan por la novedad.

¿Qué habrá en la Feria del Pan 2025?

Esta edición contará con más de 45 expositores, quienes pondrán a tu alcance todo tipo de delicias: conchas, cuernitos, orejas; pan dulce, pan salado, panes rellenos o cubiertos con crema, chocolate, frutos rojos y todo lo que te puedas imaginar.

Además, podrás disfritar de la música en vivo, talleres, conferencias y actividades culturales para compartir con tu familia o amigos.

¡Atención amantes del buen pan!🍩✨



De variedades clásicas a piezas gourmet, la Plaza del Bolero en @TlalpanAl, la Feria del Pan te da la bienvenida, los próximos 6 y 7 de diciembre de 2025.

Aparta la fecha y ven a disfrutar esta fiesta de sabores que ofrecerán 45 expositores. pic.twitter.com/xYTPFFgFrv — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) November 12, 2025

¿Cuándo y dónde es la Feria del Pan 2025?

La Feria del Pan 2025 se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, en la Plaza del Bolero, ubicada en la alcaldía Tlalpan, CDMX.

La entrada será gratuita para todo público.

¿Cómo llego a la Feria del Pan 2025?

En transporte público, la estación de Metrobús más cercana es Fuentes Brotantes, de la Línea 1. Al salir, deberás caminar alrededor de 10 minutos hasta la plaza.