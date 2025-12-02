Mauricio Tabe pide mesa de trabajo en Congreso; Morena lo rechaza y señala autosabotaje

Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, pidió al Congreso local realizar una nueva mesa de trabajo, para analizar el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2026, pero en las condiciones originales y de equidad como se dieron con el resto de las y los alcaldes.

Sin embargo, las y los diputados de Morena rechazaron la solicitud asegurando que el funcionario faltó deliberadamente a su obligación de rendir cuentas ante la soberanía popular; incluso, lo acusaron de autosabotearse.

Lo anterior, debido a que el día que Tabe comparecería las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública cambiaron la logística del evento y el edil se negó a acudir sin su gabinete y sin la asistencia de la prensa.

La morenista Valentina Batres, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que el alcalde incumplió una obligación legal de manera premeditada.

Explicó que el motivo para cambiar el salón de comparecencia fue el sonido que el propio alcalde instaló fuera del recinto con capacidad para un concierto de 5 mil personas; comentó que el sonido fue una provocación y que el alcalde buscaba un pretexto para ausentarse.

“No se cambió ningún domicilio. En el oficio se informaba que por cupo, solo se acompañara de tres personas colaboradoras”, dijo al destacar que el sonido instalado por el alcalde era tan fuerte que vibraban las ventanas del recinto legislativo y pidió entrar con una multitud de acompañantes.

“Solicitamos que redujeran el volumen. Me solicitaron 5 cosas diferentes. A todas les dije que sí para que se diera la comparecencia”, relató la presidenta de la comisión.

“Fue una burla al Congreso, a los diputados y a la comisión. Ahora se quieren hacer las víctimas. Le faltó el respeto a esta soberanía y faltó a su responsabilidad para rendición de cuentas”.

La coordinadora de la bancada, Xóchitl Bravo, precisó que la decisión del alcalde no sólo ofende a los habitantes de esa demarcación, sino que fue exclusivamente de él y no del grupo parlamentario de Morena, “como la oposición pretende hacer creer”.

“Hay que decirlo como es: se auto boicotearon y lo tienen que asumir. Por supuesto que sí es una ofensa. Es una ofensa para la gente de Miguel Hidalgo que no haya venido el alcalde a darle la cara a la gente que él gobierna. Por supuesto que sí, porque la rendición de cuentas es un acto republicano; es un acto que se le da a la gente de frente sobre el uso del recurso público, que no es de los alcaldes, es de la gente”, puntualizó.

La Comisión ratificó que no existe figura legal para reemplazar la comparecencia y que el alcalde debió cumplir con su obligación de rendir cuentas ante la representación popular como se había establecido. Ahora, se avanzará vía la Contraloría.