¿Quién es Wblester Santiago?: El diputado del PT que agredió a dos guardias en aparente estado de ebriedad

En una grabación aparece Ublester Santiago Pineda, diputado del PT, en aparente estado de ebriedad agrediendo a guardias en plaza de Metepec.

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, se vio envuelto en una fuerte polémica luego de ser grabado en aparente estado de ebriedad agrediendo a dos guardias de seguridad en una plaza comercial de Metepec. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, muestran al legislador discutiendo de manera violenta con el personal del establecimiento.

Videos muestran agresiones y destrozos

Los videos exhiben al diputado lanzando insultos, empujones y golpes contra los guardias, quienes intentaban calmar la situación en el área del estacionamiento. Testigos señalaron que Santiago Pineda habría intentado ingresar a una zona restringida, lo que detonó el altercado.

Minutos después, el legislador fue visto dentro del centro comercial arrastrando objetos y arrojándolos desde unas escaleras eléctricas, provocando daños materiales en la infraestructura de la plaza. Ante estos hechos, la administración del complejo presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

🗣️ "¡Soy el diputado de aquí!"



Así fue como en estado de ebriedad el diputado federal Wblester Santiago Pineda del PT dañó instalaciones y agredió verbalmente a personal de una plaza de Metepec.



Presuntamente ya fue denunciado a la Fiscalía del Estado de México.



El comportamiento del diputado generó indignación pública, especialmente por tratarse de un servidor público en funciones. En redes sociales se multiplicaron los reclamos para que el PT y la Cámara de Diputados tomen cartas en el asunto y se evalúe su responsabilidad legal y administrativa.