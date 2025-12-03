Advierte Alessandra pruebas fabricadas por Morena para destituirla

Cuauh Alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en la presentación del Atlas Cuauhtémoc. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó que los diputados de Morena fabricaron supuestas pruebas que la involucran con las agresiones del “bloque negro”, sin embargo, advierte, no existe ningún dato contundente que demuestre que demuestre que ella convocó a la movilización, únicamente expusieron conversaciones de WhatsApp en las que, afirma, no pertenece.

“Hay marchas legítimas y en la marcha de la Generación Z, a la cual ni acudí ni convoqué a una sola persona, están fabricando pruebas que no hemos visto, sólo existen unos chats en los cuales no estoy, no conozco a las personas que mandan mensajes, no hay ningún trabajador en la alcaldía en esos supuestos chats y con esos fabricarnos una mentira, un juicio político”.

“Lo triste, el riesgo y lo peligroso es que las diputados y diputadas sin levantar una denuncia ante Fiscalía nos investigan por convocar a un bloque negro anarquista, el cual jamás he tenido acceso ni tendré y culparnos de la violencia”, dijo la alcaldesa.

A pesar de los ataques, la alcaldesa confía en la aceptación que le otorgan los vecinos y vecinas de la alcaldía Cuauhtémoc, así como las muestras de cariño, lo que para ella supera el golpeteo político que se ha generado y que incluso ha alcanzado a su familia.

Cree que cambiar la vida de la gente y construir una historia distinta es fundamental ante la situación de violencia que atraviesa el país, sin perseguir, atacar o asesinar a quien piensa distinto al partido en el poder.

“Es una persecución política, que les quede clarísimo y lo digo con firmeza, no hay una sola prueba, porque no existe, de que yo haya convocado al bloque negro. Aprovecho para hablar de una fotografía en la que abrazo al bloque negro hace tres, cuatro años en una marcha feminista, donde filtraron ilegalmente los videos del C5, porque ahí si funcionan y cuando las pedimos a un tema de delitos no funcionan”.

Aclaró que ese acontecimiento inició con una pelea, donde las integrantes del bloque negro le advirtieron que no querían a dipitadas en la manifestación, a lo que Rojo respondió que compartían la misma causa y prefirió abrazarlas.

Compartió que su estrategia ante el intento de destitución es alzar la voz y difundir en la población que no se trata de una investigación en el Ministerio Público.

“Los diputados pueden en esta comisión que ya aprobaron y que piensan instalar esta semana, me comunican que el día de mañana, hacerla de Ministerios Públicos, van a investigar y si encuentran pruebas o las fabrican, pueden decidir con su mayoría absoluta destituirme como alcaldesa y violentar todos los derechos político electorales que tengo porque no hay vuelta atrás”.

Detalló que si el grupo mayoritario en la cámara decide removerla del cargo, no existe la posibilidad de defenderse o ampararse.

E invitó a sus opositores a trabajar por ciudadanía e investigar a presuntos criminales vestidos de color guinda involucrados en el huachicol fiscal y que pertenecen a Morena, y que con todo, no tienen carpetas de investigación.

“Hoy soy yo y vamos a seguir luchando porque no necesitamos un cargo, pero mañana es un periodista, un organizador de la sociedad civil que levante la voz, luego va a ser una mujer que señale las incompetencia y así nos van a ir persiguiendo, hasta que dejen claro que no existe en estado de derecho”, lamentó la alcaldesa.